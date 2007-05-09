Россия День Победы отметила парадом на Красной площади

По традиции, его открыл строй барабанщиков - суворовцев. Всего парадным шагом прошло 7 тысяч военнослужащих. И впервые над Красной площадью пролетели истребители Су-27. Завершил парад плац-концерт: показательные выступления роты почетного караула, которая в заключение выложила оружием на брусчатке площади слово "ПОБЕДА". Выступая перед собравшимися, президент России заявил: "Те, кто сегодня оскверняет памятники героям войны, оскорбляет и собственный народ".