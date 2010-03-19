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Республиканский семинар по идеологии продолжает свою работу в Минске

19 марта 2010 07:16
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19 марта – пленарное заседание во Дворце Республики.

А накануне представители республиканских и местных органов власти, идеологи и социологи, руководители предприятий, преподаватели и журналисты провели встречи в вузах и информационных агентствах, на крупных предприятиях и Парке высоких технологий. Речь шла о подготовке кадров, организации идеологической работы на предприятиях и значении СМИ.

Как отметили участники семинара, идеологическую работу необходимо максимально приблизить к повседневной жизни. Специалисты в этой области должны активно сотрудничать с общественными организациями, объединениями и средствами массовой информации.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Шкловского Райисполкома:
– Идеология – это, прежде всего, наша жизнь и система работы, когда нужно идти к людям, говорить с людьми, пытаться им чем-то помочь и создать хорошие условия для хорошей жизни, работы и отдыха.

# общество

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