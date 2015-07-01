Прямой эфир

Республиканский концерт «Беларусь молодая» пройдет в Минске 1 июля

01 июля 2015 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси 1 июля начинаются торжества, посвященные Дню Независимости. В преддверии праздника в Минске состоится большой концерт «Беларусь молодая» — показ творческих достижений всех областей страны и Минска.

Сегодня, 1 июля, во Дворце Республики откроется выставка «Беларусь за годы независимости. Лучшее». Для экспозиции отобраны работы, которые по праву считаются самыми талантливыми и яркими в современном арт-пространстве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # 3 июля 2015 года в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Метро с 1 июля переходит на летний режим работы
30 июня 2015 18:16

Метро с 1 июля переходит на летний режим работы

В Кличеве 30 июня перезахоронили останки красноармейцев, погибших в 1943
30 июня 2015 17:59

В Кличеве 30 июня перезахоронили останки красноармейцев, погибших в 1943

Президентские выборы: больше 70% избирателей планирует принять участие в голосовании
30 июня 2015 17:14

Президентские выборы: больше 70% избирателей планирует принять участие в голосовании