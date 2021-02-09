Ректор Академии управления о бело-красно-белом флаге: «Он является символом неудач белорусского народа»

Екатерина Забенько, ведущая: Говоря об истории, не могу с вами не поговорить об истории бело-красно-белого флага. Вы очень много об этом рассказали в СМИ, одним из первых донесли до общественности, что на самом деле представляет из себя эта символика. На сегодня очень много споров. Расставляя все точки над i, оставлять этот флаг белорусам или все-таки от него избавляться?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

В любом случае, этот флаг – часть истории Беларуси, так или иначе. Другое дело, что эта история, по сути, его дискредитировала. Я говорил об этом неоднократно, этот флаг является символом неудач белорусского народа. Те исторические факты, которые с ним связаны, – это прежде всего факты, связанные с использованием коллаборационистами данного символа в годы нацистской оккупации Беларуси. Это надо как можно шире доносить до нашей общественности. Это ярко и убедительно говорит о том, что положительной коннотации, связанной с использованием этого символа в истории Беларуси, нет. Подавляющее большинство фактов, которые имеются, свидетельствуют о том, что так сложилась история. Этот флаг стал символом неудач белорусского народа.