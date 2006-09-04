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Рекламу жилищно-коммунального хозяйства увидят все

04 сентября 2006 11:09
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К концу нынешнего года в каждом районе столицы появятся бигборды с информацией о работе системы ЖКХ. В течение сентября специалисты предприятия "Минскгороформление" планируют подготовить эскизные проекты девяти рекламных щитов - по одному для каждого района.
Одни плакаты будут напоминать горожанам о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги, бережно относиться к своим домам и дворам, другие - о преимуществах установки приборов учета и раздельного сбора мусора, а третьи - знакомить минчан с лучшими представителями жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Периодически рекламные щиты будут "переезжать" из одного района Минска в другой.
# общество

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