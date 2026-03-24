Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

Президент Беларуси по приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР. Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты. Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.