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Лукашенко совершит официальный визит в КНДР

24 марта 2026 07:50
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Президент Беларуси по приглашению Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР. Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты. Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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