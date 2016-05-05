Размер пенсий в Беларуси: участники и инвалиды войны получают около 5,5 миллионов рублей

Новости Беларуси. Размер пенсий по возрасту у ветеранов Великой Отечественной почти в два раза больше, чем у остальных. Участники и инвалиды войны получают около 5,5 миллионов рублей.

Сегодня в Беларуси проживает около 14 тысяч ветеранов. Помимо материальной помощи, каждый из них может рассчитывать на полный комплекс социальной поддержки. В частности, им положены бесплатные лекарственные препараты и проезд в городском транспорте.

Кроме того, социальные работники регулярно оказывают необходимую адресную помощь, например, в ремонте печей, электропроводки или газового оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Для ветеранов Великой Отечественной войны установлены повышения к пенсиям — от 50 до 500 процентов минимального размера пенсии по возрасту. Кроме того, на эту категорию граждан распространяются возрастные бонусы. Это, как правило, люди преклонного возраста, около 90 лет, и они получают 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту. На сегодняшний день это более 424 тысяч рублей. Кроме того, выплачивается надбавка на уход.