«Звёзды встречают Новый год на работе». Интервью с певцом Леушем Любичем

Ярко-желтый облепиховый чай и ароматный капучино – это предновогоднее утро мы решили встретить ярко и вкусно! Вместе с певцом и актером Леушем Любичем. В преддверии главного праздника он заглянул в белорусскую столицу, чтобы поделиться творческими планами и поздравить телезрителей программы «Минск и минчане» на СТВ. Анна Сушкова, корреспондент:

Доброе утро, я рада видеть вас за чашечкой кофе, чая на родине. С каким визитом пожаловали к нам?

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:

Утро очень доброе, солнечное. Что касается настроения, то настроение чудесное, я очень рад и счастлив, что я вновь в Минске, в Беларуси, на своей любимой родине. Приехал сюда с большими сюрпризами, презентация новых песен, очень много разных интересных событий, которые произошли со мной и в Москве, которые будут происходить и в Минске. Анна Сушкова:

Многие телезрители хотят узнать, как же звезды встречают Новый год. Леуш Любич:

У звезд нет праздников. Звезды встречают Новый год на работе, поэтому для нас вообще праздников нет. Мы иногда даже свои дни рождения встречаем на сцене, это прекрасно и здорово, потому что наша профессия – дарить людям радость, праздник. Анна Сушкова:

Новый год – праздник волшебный. В детстве ждал его с нетерпением, как дома праздновали?

Леуш Любич:

Навеяла мне воспоминания с маленькой грустью, потому что родители ушли из жизни давно, но воспоминания из детства у детей СССР – это запах мандарин. Традиция конфеты вешать на елочку, а потом уже их снимать, не всегда была вкуснятина такая. Но так как мой папа был дальнобойщиком, он ездил в разные города, мы от этого не страдали, у нас были и мандарины, и апельсины, и конфеты. Он всегда снабжал моих одноклассников чудесными подарками. И другие классы просили его привезти мандарины. Это счастливое детское воспоминание. Помню, в один из Новых годов, я был в 5-6 классе, мы с подругой решили сделать нашим родственникам подарки, а моя тетя Валя работала на молочном комбинате, принесла нам фольгу. Мы нарезали картонки, оборачивали фольгой, этим стерженечком делали разные чеканки, а у меня родственников было человек 25. Хотелось сделать приятное, сюрприз. Помню бой курантов, я под бой курантов всем вручаю эти чеканки. Все такие довольные. Это же здорово и прекрасно, когда люди сохраняют традиции, фольклорные традиции, рождественские традиции. Это замечательно, когда люди радуются. Я люблю, когда люди радуются. Это дает какой-то жизненный потенциал. Даже когда идешь по улице, человеку улыбнулся. Она тебе отвечает. Или улыбнулся человеку, а он тебя не понял, оборачиваетесь одновременно и улыбаетесь. И он понимает, что ты просто с ним поздоровался. Анна Сушкова:

Я знаю, что у тебя есть семья и дети. Леуш Любич:

Меня очень радует, когда я называю возраст своих детей, все просто удивляются. Мне очень приятно, что я так выгляжу. Я не живу возрастом, я живу душой. В этом году у нас радостная новость, Никита стал дипломированным специалистом, сейчас в поиске работы. Уже есть какая-то поддержка, плечо, на которое можно опереться. Матвей также готовится к экзаменам. Меня мальчишки радуют. В канун Нового года принято подводить итоги старого. Каким этот год стал для известного белорусского исполнителя?

Леуш Любич:

Мы с Гюнешь в этом году представили новую композицию, которая называется «Краски этого мира». Это песня содружества Беларуси и России. Пошло прекрасное начало, все началось со «Славянского базара», продолжение следует, буквально недавно Гюнешь приезжала в Москву, она приезжала на арт-фестиваль. Это фестиваль-конкурс, где принимала участие как член международного жюри, представляла Беларусь. А я представлял Россию. Арт-фестиваль совместно со «Славянским базаром» и фестивалем «Вытокі» организовали потрясающий фестиваль, который называется «Две сестры» (Беларусь и Россия). Анна Сушкова:

Я слышала, что есть еще один сюрприз для жителей России и Беларуси. Леуш Любич:

Я буду принимать участие в одном из телевизионных проектов, который будет проходить в России на одном из федеральных каналов, где придется побороться за звание лучшего. Это будет музыкальный конкурс авторского исполнения. С марта начнется жаришка. Вы увидите меня на больших экранах скоро, поддерживайте, болейте. И еще один спойлер, надеюсь, что ближе к весне порадую наших прекрасных женщин, девушек. Потому что я подготовил чудесную композицию, которая называется «Красивая». Анна Сушкова:

У нас программа утренняя, у вас есть песня «Разбуди меня». Как вы будите телезрителей, родных людей?

Леуш Любич:

Да, премьера «Разбуди» прошла очень успешно и в России, и в Беларуси. Это песня о любви, я же пою только о любви. Я взываю к людям, разбудите свою любовь, свои чувства, отношения. Я хочу, чтобы люди разбудили эти чувства, даже если бабушки, мамы, доченьки, жены начинают на кухне салаты нарезать, мужчины, вы тоже помогите своей любимой, поцелуйте ее, обнимите, разбудите в ней эти чувства, поддержите ее, не старайтесь все на человека навесить. Разбудите любовные чувства, чувства отношений, радости не только к супругу, жене, а к близким, к родным. Мне очень хочется, чтобы мои замечательные земляки были счастливы целый этот новый год.