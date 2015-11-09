Путешественник Владимир Иванченко покорил дно Гранд-Каньона

Коснемся Вашего географического маршрута. В скольких странах Вы побывали и какие наиболее «запали в душу»?

Владимир Иванченко, путешественник:

США, Индия, Китай, Перу, Норвегия. Об Африке пока мечтаю.

Что касается США. Гранд-Каньон. Очень интересует эта тема. Это достаточно «крутое» место. А тем более спуститься на дно Каньона. Это немыслимо, в моем понимании. Как идея пришла в голову и как она была реализована.

Владимир Иванченко, путешественник:

Я не знаю, как она пришла в голову, но родилась она где-то ниже головы… Это какое-то внутреннее ощущение, тяга. Из нее все и исходит. Когда я узнал, что Гранд-Каньон существует, у него есть два края (Северный и Южный) - пришла мысль: здорово было бы перейти с одного края на другой.

Что в Каньоне удивительного? Это же не просто лес?

Владимир Иванченко, путешественник:

Это очень необычные горные пейзажи. Это очень красивые виды, безусловно.

