Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мир. Май. Труд. Это не только речевка из советских маевок. Это гораздо глубже и сокральнее. Никто не отказывается от доброго советского, но, в принципе, многое из него всегда было исконно близким нашим предкам и нам, белорусам. Может, и поэтому Беларусь называли самой советской, а на самом деле выходит – людской: да, те же ориентиры нравственности, близкие нам. Правда, нравственный идеал слепо создавали на сухой почве государственно атеизма. Именно поэтому не срослось. Но мы, белорусы, все же старались перенимать лучше из возможного, а чуждое обходить. Вот и в победном мае мы воспеваем труд не просто как вынужденный источник доходов, а как один из гармоничных элементов полноценной жизни и единственный позитивный способ улучшения благосостояния. Такие мы, белорусы.
Действительно, мы свои хоромы и скарбы наживали потом, а защищать приходилось кровью. Наши предки чужие цветущие поля и города не превращали в пустыни копытами скаковых табунов, холодными и противно лязгающими гусеницами танков или инфернально точечным оружием с авианосцев. Мы просто впрягались и тянем. Кстати, про табуны.
Евгений Пустовой:
Красиво выглядит. А вот всю эту мощь белорусские конструкторы заперли в эту машину. Это 8-й тяговый класс, а под капотом 542 лошадиные силы.
Евгений Пустовой:
Это так по-белорусски: в День труда запустить «космический корабль» на земле. Держим в уме президентский посыл: приземленное отношение даже к космосу. Символично, что в такой день. Но здесь должно быть больше прагматики, чем символизма.
Это наш бренд! Лукашенко предупредил промышленников об ответственности за качество техники.
Внутренний запрос – 300 таких машин. Укрупненные хозяйства страны и мировые запросы на продовольствие требуют новой техники. Может, как бы в эпоху диктатуру ИИ звучало не прогрессивно, но землю белорусы готовы переворачивать не гусеницами танков, а плугами. 5425 должен точно справиться. Именно поэтому у нас Победа, которой нет ни у одного другого народа, а некоторые и сами добровольно избегают этой священной памяти. Именно поэтому у нас Победа, которой уже не будет ни у кого, потому что следующая глобальная война ядерная и спутниковая. Но как символично, что в эти дни праздничных салютов асану мы провозглашаем и труду.
Именно эти два светских по календарю и сакральных по значению дня объединяют белорусов и россиян. И Пасха. Пока мы их помним и отмечаем, никакие политтехнологи, политики, оппозиционные силы не разлучат нас. Поэтому они так пытаются девальвировать отношение к майским дня. В нашей компании не хватает еще украинцев. Ничего, подождем. Вернутся.
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