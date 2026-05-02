Пустовой про BELARUS-5425: это так по-белорусски – в День труда запустить «космический корабль» на земле

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мир. Май. Труд. Это не только речевка из советских маевок. Это гораздо глубже и сокральнее. Никто не отказывается от доброго советского, но, в принципе, многое из него всегда было исконно близким нашим предкам и нам, белорусам. Может, и поэтому Беларусь называли самой советской, а на самом деле выходит – людской: да, те же ориентиры нравственности, близкие нам. Правда, нравственный идеал слепо создавали на сухой почве государственно атеизма. Именно поэтому не срослось. Но мы, белорусы, все же старались перенимать лучше из возможного, а чуждое обходить. Вот и в победном мае мы воспеваем труд не просто как вынужденный источник доходов, а как один из гармоничных элементов полноценной жизни и единственный позитивный способ улучшения благосостояния. Такие мы, белорусы. Действительно, мы свои хоромы и скарбы наживали потом, а защищать приходилось кровью. Наши предки чужие цветущие поля и города не превращали в пустыни копытами скаковых табунов, холодными и противно лязгающими гусеницами танков или инфернально точечным оружием с авианосцев. Мы просто впрягались и тянем. Кстати, про табуны.

Евгений Пустовой:

Красиво выглядит. А вот всю эту мощь белорусские конструкторы заперли в эту машину. Это 8-й тяговый класс, а под капотом 542 лошадиные силы.