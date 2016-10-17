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Пункт пропуска «Невель» на белорусско-украинской границе закрывается для движения транспорта с 17 октября

17 октября 2016 05:54
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Новости Беларуси. Идти можно, а на транспорте – в объезд. 17 октября частично закрывается пункт пропуска «Невель» на белорусско-украинской границе. Он расположен в Писком районе. Вызвано это ремонтом моста через реку на украинской стороне. С работами обещают справится менее чем за месяц.

Таким образом, до 15 ноября границу в Невеле нельзя будет пересекать легковым и грузовым автомобилям, а также автобусам. Ближайшие международные пункты пропуска для них находятся в Ивановском и Столинском районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пункты пропуска на границе Беларуси

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