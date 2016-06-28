Пункт пропуска «Домачево» временно закрыт для движения автотранспорта

Новости Беларуси. Беларусь планирует временно закрыть движение автотранспорта в пункте пропуска «Домачево» на границе с Польшей. Это связано с аварийным состоянием моста через Западный Буг. На объекте в ближайшее время начнут ремонт. Завершить его должны в течение 3 месяцев.

Движение ограничат не ранее чем через 24 часа после уведомления польской стороны. Ближайшие погранпереходы к закрываемому для движения пункту пропуска расположены в Бресте – это «Козловичи» и «Варшавский мост», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

