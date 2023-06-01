Психологи утверждают, что нельзя ограничивать. Как нужно вести себя родителям во время переходного возраста детей?

Самый большой страх родителей – это переходный возраст. Только когда мы сами стали родителями, мы понимаем, какими резкими и колючими мы были со своими мамами и папами, которые всегда желали нам только добра. Тема серьезная, не стоит от нее отмахиваться, поэтому разбавим наш марафон веселья беседой о важном. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь психолог Маргарита Юркова. Александр Меженный, ведущий:

Мы тут случайно заметили, что у нас еще одна фея в студии. Как тебя зовут?

– Луна. Александр Меженный:

Какое шикарное имя. Кто тебя так назвал? – Мама. Александр Меженный:

Чем руководствовалась мама, когда называла дочку Луной?

Маргарита Юркова, психолог:

Так получилось, что есть еще старший сын, которого зовут Марс. Началось все с Марса, а потом уже решили поддержать эту тему. И появилась Луна. Александр Меженный:

А Марса кто называл? Маргарита Юркова:

Тоже я. Это не была космическая тематика. Просто у меня татарские корни. Марс – это татарское имя. Никакие имена не нравились, увидела это имя. И как-то так получилось. Нужно ли обращаться к психологу во время переходного возраста? Александр Меженный:

Нас очень волнует переходный возраст. Это то, от чего можно отмахиваться, или это серьезная проблема, с которой необходимо разбираться с психологом? Маргарита Юркова:

Все очень индивидуально, потому что мы все отдельные личности, все очень разные. Все дети проходят переходный возраст по-разному. У девочек переходный возраст начинается раньше, лет в 10, иногда и чуть раньше, потому что сейчас поколение такое, что оно опережает развитие, бывает и 9 лет. А у мальчиков это с 11 до 13 лет. Когда родители мне задают вопрос, как воспитать ребенка, я говорю о том, что воспитать невозможно. Воспитание – это показывать пример ребенку собой. То есть как мы себя позиционируем, ведем, что мы делаем. Дети с нас все считывают. Ольга Войтенкова, ведущая:

Переходный возраст может в 13-14 нагрянуть, он не зависит от привязок общепринятых? Маргарита Юркова:

Бывает индивидуально. За счет того, что развитие у детей сейчас ускоряется, то бывает и с 9 лет. Даже в книге Рэй Брэдбери писал о том, что с 13 лет все идет наперекосяк. Бывает по-разному.

Как понять, что начался переходный возраст? Александр Меженный:

А какие есть внешние признаки? Маргарита Юркова:

Переходный возраст – это отстаивание личностных границ ребенка, самостоятельность. Дети становятся немного колкие, могут грубить. Но есть и другая сторона, когда они могут закрываться, уходить в себя. Здесь часто родители делают ошибку, что они начинают ругаться, вводить ограничения. А на самом деле здесь надо проявлять понимание, принятие ребенка. Давать ему право выбора. Александр Меженный:

По факту получается, что помощь больше нужна не детям, а родителям. Маргарита Юркова:

Да, я многим родителям говорю о том, что это нормально – обращаться к психологу за советом, как лучше поступить. Да, родителям зачастую тяжело отпускать ребенка, потому что начинается процесс сепарации. И родителям здесь тяжело отпускать контроль. Поэтому иногда родителям помощь нужна больше, чем ребенку. Александр Меженный:

И тут главное не наломать дров. Вот эти варианты: пока ты дома у меня и ешь мой хлеб… Надо находить компромиссы. Что нужно знать родителям при воспитании детей? Маргарита Юркова:

Во-первых, компромиссы. Во-вторых, меньше ограничений. Потому что часто начинают лишать денег, забирают что-то. А это худшее, потому что у ребенка пропадает чувство безопасности, у него возникает ощущение, что нужно заслуживать любовь. Как будто его любят, только когда он хорошо себя ведет, что-то правильно делает. Я всегда транслирую то, что детям с самого маленького возраста нужно разводить многие понятия. Даже у меня Луна часто говорит, потому что она товарищ с хорошими личными границами, ты меня ругаешь, значит ты меня не любишь. Тогда ребенку нужно сказать, что я люблю тебя всегда, ты для меня самый лучший ребенок, но если я ругаюсь, значит мне что-то не нравится, но люблю я тебя всегда. И в какой-то момент у ребенка действительно будет разделение. Александр Меженный:

Луна, к тебе с вопросом обратимся. Когда ты вырастешь, ты будешь рассказывать взрослым, как нужно вести себя с детьми?

– Нравится, когда мама ведет себя хорошо. Ольга Войтенкова:

А что пожелаешь деткам? Сегодня же у вас праздник – Международный день защиты детей. Может, больше игрушек, больше вкусного мороженого? –Больше вкусного мороженого. Александр Меженный:

Друзья, я полагаю, что вы выводы для себя сделаете. Если у вас ребенок начинает ершиться, это переходный возраст. Не бойтесь обращаться к психологу. Луна, куда пойдете после передачи?