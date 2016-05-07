Прямой эфир

Прямые линии: Оршанский райисполком отозвался на просьбу пенсионера сделать дополнительную остановку транспорта

07 мая 2016 11:07
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиция субботних  телефонных линий. Сегодня представители власти вновь вышли на прямую связь с жителями и отвечали на их вопросы.  Специалисты отмечают: звонков становится меньше. Так, в Оршанский райисполком с
начала года обратилось чуть более сотни жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Константин Савин, заместитель председателя Оршанского райисполкома:
Количество обращений жителей города и района стало меньше. Люди понимают и знают, что лучше позвонить на прямую линию, чем долго сидеть и ждать в приемной, дожидаться своей очереди. В свое время набрал номер телефона, получишь быстрый и эффективный ответ.

Практика показывает, проблемы все чаще носят индивидуальный характер. Так, например, один из жителей Орши обратился на «прямую линию» с просьбой сделать остановку общественного транспорта возле его дома. И, несмотря на то, что по социальным стандартам остановка на этом участке улицы не нужна, шаг навстречу был сделан.

Владимир Лебезнев, житель Орши:
Спасибо всем тем, кто помог и кто сделал очень быстро, оперативно. Вообще, молодцы. И если б председатель не вмешался в это дело, мы бы еще сегодня ходили по 2 км на остановку.

# общество # Прием граждан # Константин Савин

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