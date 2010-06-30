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Прямая линия Мингорисполкома: решение поступивших вопросов Николай Ладутько взял под свой контроль

30 июня 2010 12:06
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Вопросы качества новостроек и неудобства от затопленных центральных улиц столицы волновали минчан, дозвонившихся на прямую линию в мэрию.

Большинство жаловались на работу строительных и коммунальных служб. Решение поступивших вопросов председатель Мингорисполкома взял под свой контроль.

Кстати, подобное общение столичной власти с горожанами проходит каждый месяц. О популярности мероприятия говорят цифры. Например, 29 июня за два часа зафиксировали свыше 9 тысяч попыток дозвониться.


Игорь Ткач, начальник отдела ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:
Прямая линия пользуется большим спросом у населения города, потому что по результатам звонков незамедлительно принимаются меры по всем заявкам.

# общество # Ладутько

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