Прямая линия Мингорисполкома: решение поступивших вопросов Николай Ладутько взял под свой контроль

Вопросы качества новостроек и неудобства от затопленных центральных улиц столицы волновали минчан, дозвонившихся на прямую линию в мэрию.

Большинство жаловались на работу строительных и коммунальных служб. Решение поступивших вопросов председатель Мингорисполкома взял под свой контроль.

Кстати, подобное общение столичной власти с горожанами проходит каждый месяц. О популярности мероприятия говорят цифры. Например, 29 июня за два часа зафиксировали свыше 9 тысяч попыток дозвониться.



Игорь Ткач, начальник отдела ГУ «Столичный транспорт и связь» Мингорисполкома:

Прямая линия пользуется большим спросом у населения города, потому что по результатам звонков незамедлительно принимаются меры по всем заявкам.