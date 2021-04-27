Кислородные маски, экспресс-тесты и не только. Вот что получила Беларусь по проекту ЕС «Солидарность во имя здоровья»
Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В этих коробках несколько тонн груза. Все самое необходимое в борьбе с пандемией: экспресс-тесты, кислородные маски и концентраторы кислорода.
Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов для тех, кто сейчас на передовой. Безвозмездная передача средств защиты – часть программы Европейского союза «Солидарность во имя здоровья», которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь.
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Противоядие найдено, введены жесткие меры, передвижение ограничено, но эффект противоположный. Кривая заболеваемости коронавирусом в мире вновь пошла резко вверх. Одна страна за другой объявляет о третьей волне пандемии. Винят в этом захватывающий страны более заразный британский штамм. Потому такая гуманитарная инициатива как нельзя кстати.
Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза?
В ближайшие дни груз распределят между больницами столицы и регионов с учетом потребностей. И все для того, чтобы новая вариация вируса жила как можно меньше.
Евросоюз уже направил в нашу страну оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму свыше 5 миллионов долларов. Как отметил глава представительства ЕС в Беларуси, нынешняя поставка не последняя. Это пример двустороннего практического сотрудничества.
Когда в Китае была вспышка заболевания, в Поднебесную из нашей страны отправляли тонны масок, респираторов и халатов. В свою очередь китайская сторона не оставила нас в беде. В феврале 2021 года крупную партию вакцины от COVID-19 доставили в Минск. Несмотря ни на какие границы, подставить плечо в борьбе с пандемией готов каждый. Казалось бы такие небольшие, шаги взаимопомощи вносят весомый вклад в общее дело.