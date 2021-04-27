Кислородные маски, экспресс-тесты и не только. Вот что получила Беларусь по проекту ЕС «Солидарность во имя здоровья»

Новости Беларуси. Крупная партия гуманитарной помощи для противодействия COVID-19 передана Беларуси. Страновой офис ВОЗ поставил оборудование для лечения и диагностики заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе груза – кислородные маски, концентраторы кислорода и экспресс-тесты с точностью 99 %.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В этих коробках несколько тонн груза. Все самое необходимое в борьбе с пандемией: экспресс-тесты, кислородные маски и концентраторы кислорода. Оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов для тех, кто сейчас на передовой. Безвозмездная передача средств защиты – часть программы Европейского союза «Солидарность во имя здоровья», которая уже охватила шесть стран, включая Беларусь. Дирк Шубель о гуманитарном грузе для Беларуси: «COVID не знает границ, поэтому нужна помощь»

Противоядие найдено, введены жесткие меры, передвижение ограничено, но эффект противоположный. Кривая заболеваемости коронавирусом в мире вновь пошла резко вверх. Одна страна за другой объявляет о третьей волне пандемии. Винят в этом захватывающий страны более заразный британский штамм. Потому такая гуманитарная инициатива как нельзя кстати. Беларусь получила гуманитарную помощь по проекту ЕС на сумму 850 тысяч долларов. Что входит в состав груза? В ближайшие дни груз распределят между больницами столицы и регионов с учетом потребностей. И все для того, чтобы новая вариация вируса жила как можно меньше.

Евросоюз уже направил в нашу страну оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму свыше 5 миллионов долларов. Как отметил глава представительства ЕС в Беларуси, нынешняя поставка не последняя. Это пример двустороннего практического сотрудничества.