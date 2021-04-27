Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты

Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, и сельскохозяйственные культуры не пострадали. Как природа создает баланс сил для растений и причем здесь калифорнийские черви, расскажет Юлия Мычка.

«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями? За 20 лет, а именно столько фермер использует в земледелии калифорнийских червей, он не внес на свои грядки ни капли навоза. Все органические отходы: ботву, сорняки, измельченные стебли растений и даже остатки пищи он скармливает червям. Их производительность впечатляет: за стуки килограмм червей перерабатывает полтора килограмма исходного материала и дает столько же гумуса. Для овощей такая почва, как грудное вскармливание для ребенка.

Виктор Артемьев, фермер:

Сила биогумуса – это 1 килограмм гумуса более 10 килограммов навоза заменяет. Абсолютно чистый, без сорняков, без гельминтов. И действует – продолжительность действия 5-7 лет. Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны? Ездил фермер за червями в Академию наук в Минске. В те годы преподавателя агротехнического колледжа на такой шаг подтолкнула пытливость ко всему новому.

– Они такие жирненькие.

– Да, потому что тут влажность нормальная, тут питательных веществ море. Чуть будет теплее – они начнут активно размножаться.