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Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты

27 апреля 2021 21:02
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Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, и сельскохозяйственные культуры не пострадали.

Как природа создает баланс сил для растений и причем здесь калифорнийские черви, расскажет Юлия Мычка.

Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты-1

«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?

За 20 лет, а именно столько фермер использует в земледелии калифорнийских червей, он не внес на свои грядки ни капли навоза. Все органические отходы: ботву, сорняки, измельченные стебли растений и даже остатки пищи он скармливает червям. Их производительность впечатляет: за стуки килограмм червей перерабатывает полтора килограмма исходного материала и дает столько же гумуса. Для овощей такая почва, как грудное вскармливание для ребенка.

Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты-4

Виктор Артемьев, фермер:
Сила биогумуса – это 1 килограмм гумуса более 10 килограммов навоза заменяет. Абсолютно чистый, без сорняков, без гельминтов. И действует – продолжительность действия 5-7 лет.

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Ездил фермер за червями в Академию наук в Минске. В те годы преподавателя агротехнического колледжа на такой шаг подтолкнула пытливость ко всему новому.

Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты-7

– Они такие жирненькие.
– Да, потому что тут влажность нормальная, тут питательных веществ море. Чуть будет теплее – они начнут активно размножаться.

Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты-10

Кличевский фермер уверен, что за вермитехнологиями будущее земледелия. Они позволяют обогащать почву без применения химии и выращивать экологически чистую продукцию. Попробовать такую можно в теплицах фермерского хозяйства «Константа Арт». За колючими огурцами на местном рынке выстраиваются в очередь. Каждый день фермер вместе со своими помощниками снимает в среднем по центнеру зеленых витаминов. Своих чудо-червей мужчина не продает, а вот за биогумусом приезжают дачники даже из Минска.

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Артемьев # Юлия Мычка # Фотофакт

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