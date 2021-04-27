«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?

Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, и сельскохозяйственные культуры не пострадали.