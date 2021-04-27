«Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?

Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, и сельскохозяйственные культуры не пострадали.
Как природа создает баланс сил для растений и причем здесь калифорнийские черви, расскажет Юлия Мычка.
Печется о своем будущем урожае и фермер из деревни Константов Кличевского района Виктор Артемьев. Если в его теплицах погода под контролем, то на улице климат-контроль не включишь. А ведь именно здесь, в этих буртах под открытым небом ждут потепления его необычные помощники – калифорнийские черви.
Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты
Мы берем вот такие ящики, закладываем в них корм, и черви в эти ящики переползают. И мы вместе с ящиком берем и этих червей переводим на новые бурты.
Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?
Юлия Мычка, корреспондент:
Интерес к калифорнийским червям проявляли еще ученые-аграрии советского периода. Но из-за холодной войны вывезти их из-за границы было просто невозможно, поэтому придумали привозить червей в дипломатической почте.