Протоиерей Федор Повный: «Священник может на лыжах показать мастер-класс, но не оставить при этом молитву»

Новости Беларуси. О духовных высотах и высотах вполне себе земных, что такое духовная безопасность и почему священнослужители увлекаются экстремальными видами спорта – программа «Неделя» поговорила с настоятелем Всехсвятского прихода – протоиереем Федором Повным.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Прежде всего, хочется вас приветствовать словами Пасхи, словами пасхальной радости – Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

Протоиерей Федор Повный:

Пасха говорит нам о великой любви Бога к человеку и говорит, начиная с Ветхого Завета. Пасха возвращает возможность быть рядом с Богом, и смысл праздника никогда не поменяется. Ведь это суть христианской веры. А вот наше восприятие изменчиво. Конечно же, первые христиане праздновали Светлое Христово Воскресение более проникновенно, на духовном подъеме. Сейчас восприятие этого праздника постхристианское, более прагматичное. Людей интересует в большей степени традиция. Но, тем не менее, есть достаточное количество людей, и об этом свидетельствуют переполненные храмы в пасхальную ночь и в особо важные дни Страстной седмицы, Великого поста, что люди переживают этот праздник со Христом, внутренне, глубоко. Все зависит от духовного развития человека и желания смотреть глубинно на вещи.

Миссионерство в современном мире. Насколько сегодня сложно достучаться до сердец людей?

Протоиерей Федор Повный:

Мне думается, что сейчас, как и раньше, в сердца людей стучится сам Господь. Это он открывает себя духам святым через прикосновение благодати. Насколько будет восприимчива душа, уже зависит от нас самих, от нашего внутреннего расположения к принятию и желанию познания Бога. Но и говорящий о вере должен не просто произносить красивые слова. Иначе они превратятся в разноцветные мыльные пузыри. Даже одно слово, сказанное с верой, пропущенное через то, чем живешь сам, может помочь достучаться Богу еще в чье-то сердце. Сегодня благополучные по земным меркам люди нуждаются в духовной поддержке и окормлении порой даже немного больше, потому что душа такого человека несет бремя благоденствия, которое постоянно глушит то, что едино на потребу. Но встрепенется его душа только тогда, когда прикоснется к другой живой душе и увидит реальный пример духовной жизни.

Многие люди приходят в церковь, когда с ними приключается какая-то беда. А что сделать так или делается, чтобы они приходили в церковь в радости?

Протоиерей Федор Повный:

Это естество человеческой натуры. В беде люди ищут опору и помощь и, когда уже ничего не спасает, идут к Богу. Но великое благо для каждого научиться приходить в храм в радости. Мы часто забываем благодарить Господа за счастливые моменты жизни, а ведь благочестивые люди благодарят даже за скорби. И мало того, переживают, что Господь оставил их, когда долго нет горестей. Привычка быть благодарным учит прозревать во всем заботу Бога. А от этого рождается духовная радость и опыт веры. А еще человек испытывает на себе прикосновение благодати и стремится ее не потерять. И поэтому уже его душа зовет его в храм.

Трудно сегодня представить мир без Интернета, без социальных сетей. Как вы к этому всему относитесь? На годовщину крещения Руси я видел, что у вас был планшет и вы просили кого-то сфотографировать вас. У вас есть аккаунты в социальных сетях? Вы эти фотографии куда-нибудь выкладываете?

Протоиерей Федор Повный:

Есть много примеров, когда люди не пользуются им или делают это с разумом. Интернет, как и любое коммуникационное поле, - это столкновение добра и зла, различных интересов. Я использую лишь одну сеть, но за нехваткой времени как наблюдатель, а не активный участник. Благодаря Интернету чувствую пульс времени и смотрю, чем дышит общество, особенно молодежь. Иногда приятно видеть, как знакомые грамотно используют этот ресурс для свидетельства о вере и нравственности, задают правильные ориентиры среди множества информации. Даже материалы к проповеди я иногда смотрю в Интернете. У меня не только Ветхий и Новый Завет, молитвословы, календарь православный. Это очень помогает. Все зависит от возможностей использования, и как ты используешь данный предмет. По примеру топора: можно этим предметом нарубить дров и принести большую пользу, чтобы затопить печь или согреть людей, а можно этим же предметом совершить страшные злодеяния, вплоть до убийств.

Есть понятия экономической безопасности, военной безопасности. А можно ли, на ваш взгляд, выделить понятие духовной безопасности?

Протоиерей Федор Повный:

Я бы сказал, что наибольшую угрозу представляет теплохладность, с одной стороны, и всеядность, с другой стороны. А также незнание основ своей веры. Человек, ищущий Бога, обязательно его встретит и, полюбив однажды, не предаст. Наглядно это проявляется в Европе, когда мусульманство начинает подавлять христианство. Незнание веры и истории своего народа часто приводит к экстремизму и фанатизму. Тогда таких людей используют различные группировки в своих недобрых и порой весьма корыстных интересах. Но больше всего надо бояться потери живой веры в Бога в погоне за комфортом. В данном контексте я беру в широком смысле. Ведь некоторым отказаться от Бога легче, нежели от собственного благополучия.

Патриарх Кирилл любит горные лыжи. Вы, я знаю, можете покататься с гор, а также прыгнуть с парашютом. Много ли священников вы знаете, которые увлекаются такими экстремальными занятиями? И лично вам зачем адреналиновая встряска?

Протоиерей Федор Повный:

Дело не в адреналине, а в любви к этим видам спорта. За других не скажу, потому что не знаю, но для меня скатиться с гор не самолюбование и не реклама, а радость от физической нагрузки и от красоты вокруг. Можно посмотреть на это и с другой стороны, как на определенное миссионерство, если хотите. Священник может на лыжах показать мастер-класс, но не оставить при этом молитву. И одно другому совсем не мешает. Ведь молитва только усиливается от созерцания божественной картины мира, вид которой открывается сверху или в горах.

Это правда, что «лучше гор могут быть только горы»? Это строчка Высоцкого.

Протоиерей Федор Повный:

Это правда.