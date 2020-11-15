Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию

Новости Беларуси. Очередное шествие «невероятных» прошло в Минске 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его назвали «маршем смелых», однако больше подходит – агрессивных.

Людей собралось мало, но они были настроены крайне радикально. Перекрывали дороги, провоцировали правоохранителей, не давали работать тем журналистам, которые им не нравятся.