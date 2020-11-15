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Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию

15 ноября 2020 13:15
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Новости Беларуси. Очередное шествие «невероятных» прошло в Минске 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его назвали «маршем смелых», однако больше подходит – агрессивных.

Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию-1

Людей собралось мало, но они были настроены крайне радикально. Перекрывали дороги, провоцировали правоохранителей, не давали работать тем журналистам, которые им не нравятся.

Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию-4

Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию-6

Тем не менее правоохранители ситуацию контролируют. На данный момент людей на улице практически не осталось. А обычные минчане вновь вынуждены были терпеть отсутствие нормального проезда и неработающее метро.

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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