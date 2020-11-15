Очередной марш протеста прошёл в Минске. Правоохранители контролируют ситуацию

Новости Беларуси. Очередное шествие «невероятных» прошло в Минске 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его назвали «маршем смелых», однако больше подходит – агрессивных.
Новости Беларуси. Очередное шествие «невероятных» прошло в Минске 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его назвали «маршем смелых», однако больше подходит – агрессивных.
Людей собралось мало, но они были настроены крайне радикально. Перекрывали дороги, провоцировали правоохранителей, не давали работать тем журналистам, которые им не нравятся.
Тем не менее правоохранители ситуацию контролируют. На данный момент людей на улице практически не осталось. А обычные минчане вновь вынуждены были терпеть отсутствие нормального проезда и неработающее метро.
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