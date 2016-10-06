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Просто у деда плохой характер: считает ли Владимир Соловьёв себя агрессивным?

06 октября 2016 21:04
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Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Хорошо, тогда об игре я вам такой вопрос сейчас подготовил. Я был студентом, когда Вы начали телевизионную карьеру, это была программа «Процесс» с Александром Гордоном. Через год-два у меня уже была возможность записывать интервью. Я записывал интервью с Гордоном и спрашивал об этой программе.

Он говорит: «Тут у нас такая история: значит, мы берём какую-то тему, и один защищает одну точку зрения, другой – другую. Мы её не выбираем, в общем-то. Но Соловьёв всё время берёт хорошую тему. Я всё время вынужден обыгрывать, защищать не ту историю. Он всё время берёт правильную историю, ему, конечно, проще». Я подумал, если, всё-таки, это – искусство полемики, Вы, как Гордон, могли бы при заданной ситуации, скажем, полемизировать, защищать ту точку зрения, которая Вам не очень нравится? Если это – искусство, шоу?     

Владимир Соловьёв:

Если говорить об искусстве полемики, то, конечно, я мог бы посеять сомнения.

Но я никогда не буду говорить на белое-чёрное. То есть, поэтому, например, работа адвоката – она ведь, зачастую, сводится не с тем, чтобы оправдать своего клиента, а с тем, чтобы найти максимальные возможности для смягчения наказания, чтобы посеять сомнения, чтобы выяснить истину. Но с Сашей, когда мы делали передачу, мы всегда брали темы, где нет простого, однозначного выбора. Так как мы с ним очень разные люди, мы легко расходились во мнениях, потому что Саша, действительно, и я – очень сильно отличаемся по подходу.

Просто у деда плохой характер: считает ли Владимир Соловьёв себя агрессивным?-1


Да вы визуально тогда были абсолютно разными. Это Вы 80 килограммов сбросили?

Владимир Соловьёв:
Ну, где-то там 60. Это много.

Вы, наверное, стали значительно более агрессивным. Ну, скажем, не агрессивным, может быть…

Человек, который худеет, он – злой.

Владимир Соловьёв:
Он – злой, да. Ну я и так-то не был особо добрым. Я, наверное, стал агрессивней, да, я, наверное, уплотнился.

Я, наверное, уплотнился  – как в эмоциях, так и в ощущении времени.

Но, я боюсь, это связано не столько с потерей веса, сколько с возрастом. Просто старение. Просто у деда плохой характер.  

Да ладно, дед. Вы уже кокетничаете. 

Владимир Соловьёв:
Да, двое внуков. То есть, я имею полное право называться дедом просто по количеству внуков.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Телеведущий # Владимир Соловьёв

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