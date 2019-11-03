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Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»

03 ноября 2019 11:29
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Новости Беларуси. 4 ноября наш утренний эфир выходит в новом формате. Эта программа для тех, кто предпочитает начинать свой день с новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»-1

Подробнее в видеоматериале.

Но поклонники «Утра. Студии хорошего настроения» не прощаются с любимой программой. Она будет выходить в эфире на канале РТР-Беларусь.

Программа для тех, кто начинает день с новостей. 4 ноября стартует утренний «Информационный канал СТВ»-4

# Проекты СТВ # Проекты СТВ # общество # Фотофакт

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