Проект «Семена будущего»: на стажировку в Китай поедут 10 лучших студентов Беларуси

Новости Беларуси. В Минске 21 сентября стартовал китайско-белорусский проект в сфере образования «Семена будущего», где отечественные студенты смогут внести свой вклад в развитие высоких технологий.

Компания из Китая, работающая в нашей стране на протяжении вот уже 15 лет, подписала соответствующий меморандум о сотрудничестве.

В образовательном проекте участвуют три вуза: Белгосуниверситет, Университет информатики и радиоэлектроники и Академия связи.

10 их лучших студентов поедут в Китай на двухнедельную стажировку.

Будущим специалистам покажут, как работают крупнейшие IT-лаборатории Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Они прошли процедуры конкурсного отбора, они имеют возможность попасть в научно-технологические центры достаточно высокого уровня.

Это неплохой шанс для того, чтобы получить дополнительные возможности для профессионального роста.

Сергей Рынкевич, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В первую очередь от этой стажировки я ожидаю узнать много нового о Китае, познакомиться с их культурой, историей, возможно, немного с языком. И, конечно, узнать о новых достижениях в области информационно-коммуникационных технологий.