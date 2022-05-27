Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Вермишель, звездочки, ракушки, спиральки, перья, рожки и спагетти. Видов макарон много, рецепт один. Отличаются лишь пропорции муки и воды. Этот пресс замешивает пластичное тесто для будущей пасты. Оно поступает в специальные матрицы, через которые и выдавливаются заготовки нужной формы.

Людмила Минькова, заместитель начальника цеха по производству макаронных изделий:

Конфигурация макаронных изделий зависит от конфигурации матриц. Поэтому мы имеем возможность выпускать рожки, звездочки, продукцию детского направления – «Звездная сказка», «Веселые зверята». Трубчатые для начинки, ракушка крупная, улитка и так далее. После прохождения через матрицу продукция поступает в вибросушилку, проходит предварительная просушка продукции и следующий этап – через ковшовый элеватор она поступает в сушку. Чтобы готовые изделия не трескались, нужно несколько стадий сушки, где при определенном температурном режиме макароны последовательно теряют влагу.

Людмила Минькова:

Данный полуфабрикат после прохождения в вибросушилке поступает по ковшевому элеватору в основную сушку, которая состоит из двух зон: предварительная сушилка и окончательная. Происходит процесс сушки от начала выпрессовки до выхода готовой продукции до 3,5 часов. На линии по выпуску длиннотрубчатых макаронных изделий данный процесс занимает до 6 часов. Там он более длительный.

– Какая температура сейчас?

– Достигает где-то 75 градусов. В зависимости от ассортимента.