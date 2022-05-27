Прямой эфир

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?

27 мая 2022 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?-1

Вермишель, звездочки, ракушки, спиральки, перья, рожки и спагетти. Видов макарон много, рецепт один. Отличаются лишь пропорции муки и воды. Этот пресс замешивает пластичное тесто для будущей пасты. Оно поступает в специальные матрицы, через которые и выдавливаются заготовки нужной формы.

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?-4

Людмила Минькова, заместитель начальника цеха по производству макаронных изделий:
Конфигурация макаронных изделий зависит от конфигурации матриц. Поэтому мы имеем возможность выпускать рожки, звездочки, продукцию детского направления – «Звездная сказка», «Веселые зверята». Трубчатые для начинки, ракушка крупная, улитка и так далее. После прохождения через матрицу продукция поступает в вибросушилку, проходит предварительная просушка продукции и следующий этап – через ковшовый элеватор она поступает в сушку.

Чтобы готовые изделия не трескались, нужно несколько стадий сушки, где при определенном температурном режиме макароны последовательно теряют влагу.

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?-7

Людмила Минькова:
Данный полуфабрикат после прохождения в вибросушилке поступает по ковшевому элеватору в основную сушку, которая состоит из двух зон: предварительная сушилка и окончательная. Происходит процесс сушки от начала выпрессовки до выхода готовой продукции до 3,5 часов. На линии по выпуску длиннотрубчатых макаронных изделий данный процесс занимает до 6 часов. Там он более длительный.
– Какая температура сейчас?
– Достигает где-то 75 градусов. В зависимости от ассортимента.

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?-10

Поступая в окончательную сушилку с данной влажностью, продукция достигает влажности до 12,5 %. Затем она здесь поступает в охладитель, который стабилизирует, снимает температуру. Температура в охладителе – от 10 до 15 градусов. Готовый продукт поступает в накопитель, стабилизатор, который имеет вместимость каждой емкости до 7 тонн.

Борисов – макаронная столица Беларуси. Как на местном заводе производят будущую пасту?-13

Остается лишь фасовка – и здесь специальный барабан ритмично отсыпает нужное количество макарон в упаковки.

Читайте также:

Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать ее сложнее всего?

Хозяйкам больше не придется думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы

«Поставки из-за границы прекратились». В Беларуси начали делать муку для пиццы

# Предприятия Беларуси # общество # Людмила Минькова # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Поставки из-за границы прекратились». В Беларуси начали делать муку для пиццы
27 мая 2022 18:42

«Поставки из-за границы прекратились». В Беларуси начали делать муку для пиццы

Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы
27 мая 2022 18:41

Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы

Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать её сложнее всего?
27 мая 2022 18:38

Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать её сложнее всего?