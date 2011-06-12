Продлен срок расследования по теракту в минском метро

прогремевшего на станции «Октябрьская», погибли пятнадцать человек, пострадали более двухсот. Большинство из них уже выписаны. На стационарном лечении в больницах, по данным на 10 июня, остаются еще одиннадцать человек, сообщили «Р» в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Пятеро пострадавших находятся в стационаре в 3-й городской клинической больнице.

Аркадий Ларионов, заместитель главного врача по медицинской части:

Травмы у людей были тяжелые, однако сейчас состояние всех удовлетворительное.

Еще несколько человек проходят лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и республиканских учреждениях здравоохранения.

Расследование уголовного дела о взрыве в минском метро находится на завершающей стадии, сообщил начальник отдела информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев. Двухмесячный срок расследования, который по закону истек 11 июня, был продлен.