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Продлен срок расследования по теракту в минском метро

12 июня 2011 11:52
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прогремевшего на станции «Октябрьская», погибли пятнадцать человек, пострадали более двухсот. Большинство из них уже выписаны. На стационарном лечении в больницах, по данным на 10 июня, остаются еще одиннадцать человек, сообщили «Р» в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Пятеро пострадавших находятся в стационаре в 3-й городской клинической больнице.

Аркадий Ларионов, заместитель главного врача по медицинской части:
Травмы у людей были тяжелые, однако сейчас состояние всех удовлетворительное.

Еще несколько человек проходят лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и республиканских учреждениях здравоохранения.

Расследование уголовного дела о взрыве в минском метро находится на завершающей стадии, сообщил начальник отдела информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев. Двухмесячный срок расследования, который по закону истек 11 июня, был продлен.

# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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