Продлен срок расследования по теракту в минском метро

Пятеро пострадавших находятся в стационаре в 3-й городской клинической больнице.
Аркадий Ларионов, заместитель главного врача по медицинской части:
Травмы у людей были тяжелые, однако сейчас состояние всех удовлетворительное.
Еще несколько человек проходят лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи и республиканских учреждениях здравоохранения.
Расследование уголовного дела о взрыве в минском метро находится на завершающей стадии, сообщил начальник отдела информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Беларуси Петр Киселев. Двухмесячный срок расследования, который по закону истек 11 июня, был продлен.