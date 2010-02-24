Пробка длинной в 15 километров образовалась на белорусско-российской границе

Затормозили движение машин четыре выходных в России в связи с праздником Дня защитника Отечества. Перевозчики сместили время доставки грузов в российские города, чтобы не простаивать там с грузом. Заложниками ситуации оказались и водители легковых авто.

Таких очередей на белорусско-российской границе не было давно. Несколько сотен большегрузных автомобилей уже почти полсуток стоят неподвижно. В очереди, в основном, автомобили с номерами Евросоюза, а также российскими и белорусскими номерами.

Пробки на границе лишь по двум направлениям – на Санкт-Петербург и Москву. Это самые популярные маршруты. Многие уже смирились с тем, что в пробке придется провести немало времени и отмечать праздник 23 февраля. Кстати, именно День защитника Отечества и стал виновником транспортного коллапса.

Андрей Губский, начальник автодорожного пункта пропуска «Редьки-Ляды»:

– Очередь возникла в связи с выходными днями на российской стороне, которые длятся уже четыре дня. Поток из Европы сильно возрос, так как российские таможенные органы и таможня в Москве на данные момент не работают.

Три предыдущих дня потока автомобилей не было. Перевозчики сместили время доставки грузов в российские города, чтобы не простаивать там с грузом из-за праздников, когда никто не работает. Поэтому автомобильное столпотворение образовалось именно сегодня. Те, кто добрался до границы утром, сейчас в голове очереди. Кто подъехал к обеду – до сих пор не сдвинулись с места.

Водителель большегруза:

– В девять часов я встал сюда, на данный момент уже четыре часа. Вот посчитайте, сколько я отстоял. Связано это, по всей видимости, с работой российских таможенников, как они работают так мы и двигаемся.

Самые нетерпеливые водители большегрузов занимают крайнюю левую полосу, из-за этого в пробке оказываются и легковые автомобили. Нас заверили, что на белорусском участке границы делают все возможное, чтобы движение не было парализовано окончательно.

Российские таможенники заверяют, что не сокращали количество работников на границе из-за праздничных дней. Но поток большегрузов оказался слишком велик. Ситуация изменится лишь завтра. А перевозчикам отныне придется почаще заглядывать в календарь, чтобы время поездки не совпадало с выходными.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телкомпания СТВ, Витебская область, белорусско-российская граница.