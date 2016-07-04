«Привычка возникает в течение 20 дней»: психолог, кассир и директор такси – о работе с новыми купюрами

Новости Беларуси. В конце минувшей недели в стране прошла деноминация. Белорусские деньги лишились сразу четырех нолей. А к 7 номиналам новых банкнот добавились 8 разновидностей монет. По оценкам специалистов, с таким сложным техническим переходом справились и банки, и объекты торговли. Обошлось без серьезных сбоев. Теперь осталось научиться быстро считать по-новому. О том, как это получается у белорусов, в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Кассир Мария Клементий тысячи в копейки конвертирует без особого труда. Несколько недель до часа «Х» девушка тренировалась пересчитывать старые цены в новые. А вот посетили, говорит, – более осторожны. Все еще не каждый готов зайти перекусить с миллионами, а уйти уже с копейками.

Мария Клементий, сотрудник кафе:

Клиенты просят старые деньги. Копейки не предпочитают. Им проще бумажными. Они боятся запутаться. Потому что купюрки очень похожи между собой. 10 рублей похожи на 50 тысяч старых. Пересчитывают люди. Потому что, когда даешь сдачу 5 рублей, им кажется, что это очень мало.

Айли Саукконен в Беларусь на отдых приезжает каждый год. С новыми белорусскими купюрами и монетами женщина уже успела познакомиться и особых трудностей не заметила. Уверяет: такой поворот существенно облегчает финансовую адаптацию туриста.

Айли Саукконен, туристка (г. Оулу Финляндия ):

Как мне объяснили в банке, я теперь знаю, что 1 евро – это 2 рубля 20 копеек. И мне очень легко теперь белорусские рубли разделить на два. И я буду знать, сколько это евро. Очень удобно. Кстати, удобнее, чем когда были ноли. Хотя… Вообще-то обидно, я чувствовала себя миллионером (прим. – шутит)!

У службы такси с деноминацией отношения пока непростые. Терминалы считают в рублях «коротких», таксометры – в «длинных». То есть стоимость за проезд таксисты называют в ценах «новых», а вот чек вам выпишут еще в «старых». За одну ночь перевести все оборудование в новое измерение просто невозможно.

Жанна Насута, директор службы такси:

Таксометры будут перебивать до 31 декабря 2016 года. Проблема в том, что по терминалам мы пробиваем одну сумму, а по таксометру выходит другая сумма. И вот здесь уже начинается: водитель сидит с пассажиром, и они думают, какую все-таки правильно сумму ввести в терминал, когда человек оплачивает картой.

Продавцы в магазинах словно вернулись за школьные парты. Дать сдачу новыми купюрами, а то и вовсе сразу в двух вариантах – непростая математическая задача.

Елена Ярошук, кассир:

Мы калькулятором не пользуемся, все это в уме считаем. Можем где-то по кассе посмотреть – у нас все это считается. Сложность в том, что еще сами покупатели волнуются: когда я даю им новые деньги, они пугаются еще, могут стоять, думать.

Покупатели иронизируют: чувствуют себя, словно на отдыхе в другой стране. Новые цены, словно иностранную валюту, автоматически переводят в привычные тысячи и миллионы.

Покупатели:

Я нормально высчитываю, умножаю. Мне в банкомате дали уже новые купюры, а сдачу пока новыми деньгами не давали.

Особенно тяжело с копейками. Я думаю, пожилым людям тяжело от того, что они очень мелкие и плохо видно.

Сотрудники почты особых трудностей в пересчете рублей не ощущают – прошли специальное обучение. Но признаются: клиенты очень часто просят о помощи. Конвертировать в уме пенсии и переводы все еще не привыкли. Кстати, завтра для работников почти еще один важный день. 5 июля начинается выдача пенсий. Купюры нового номинала пенсионерам понесут тысячи почтальонов по всей стране.

Наталья Швачко, оператор почтового отделения №48 г. Гомеля:

Постепенно обучаем клиентов, чтобы они не путались, на что делить какую сумму, чтобы получилась сумма в новых деньгах. Еще с копейками очень путаются. Сама тоже с калькулятором на рабочем месте.

Сейчас на руках у белорусов 24 номинала денег – нового и старого образца. Техническая процедура «обрезания нолей» в стране прошла гладко. Компьютеры новую прошивку восприняли без сбоев и ошибок. А вот нам для перезагрузки все же потребуется время и терпение.

Виталина Мазурук, психолог:

Проще будет привыкать к новым деньгам тем, кто любит новости, приключения, кто часто переезжает из страны в страну. Физиологически привычка возникает у человека, когда он в течение 20-25 дней совершает постоянно одно и то же действие. Если мы, конечно, каждый день с ними будем сталкиваться.

То есть уже к августу обращение с новыми ценами и деноминированными рублями станет делом привычным. А пока белорусы пользуется возможностью потренироваться в устном счете.