Прицелиться к снайперской винтовке, собрать парашют, отведать солдатской каши: десантники сегодня раскрывали секреты армейского быта

Новости Беларуси. Впрочем, центр Минска сегодня тоже больше напоминал полигон, где развернулись боевые действия. Штурм здания, водный бой и даже вальс броне-транспортеров – свои профессиональные качества демонстрировали десантники и силы спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой, на земле и в воздухе удивляли своим мастерством элитные войска. И хотя нелетная погода не позволила виртуозам-парашютистам раскрыть свои купола над столицей, повод поднять глаза в небо был. Штурм здания альпинистами. Шаги буквально по стенам отработаны с ювелирной точностью. С неба на землю и в бой! Это про десантников. Эти войска всегда впереди. Дали огоньку и сегодня. И если такие брутальные фокусы в исполнении голубых беретов предсказуемы, то лирической нотки никто не ожидал. Вальсировать на бронетранспортерах – задача не из лёгких. Впрочем, 13-тонные махины выписывали па и складывали красивую картинку на импровизированном танцполе.

И 40 лет назад, и сейчас – дух десантуры и девиз неизменен. Растёт лишь уровень подготовки. Современные подразделения способны ответить на любые вызовы. Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь:

Меняется вооружение, техника приходит новая, парашюты, техника более сложная, ее тяжело осваивать, учитывая продвинутость наших солдатиков, мы это делаем постепенно. А вот новая смена. Пока только мечтает носить голубой берет. Глеб свой первый прыжок с парашютом совершил всего в 9 лет. Между тем зрители наблюдали за учебным боем, скорее напоминающим остросюжетный боевик. По легенде нужно обезвредить террористов на воде. В белорусских водоемах, где на расстоянии вытянутой руки видимость нулевая, - задача сверхтяжелая. Владимир Габров, руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф»:

Исходя из современных угроз, военно-промышленный комплекс работает на то, чтобы создать для военнослужащих, начиная от медицины, прицельных приспособлений, всевозможных дронов, беспилотников, которыми операторы управляют.

Новейшие разработки военпрома тем временем превратились в масштабную фотозону. Побывать за рулем новинок, которые только поступили на вооружение, редкая возможность.

Яна Шипко, СТВ:

Оно и понятно, почему так тяжело дается открыть люк. Повышенная защита экипажа обеспечена здесь. Кстати, информацию прямо с этой машины можно передать в штаб главнокомандующего за счет современных средств связи. Ну, а дальность разведки здесь увеличена до 50 км благодаря беспилотному авиационному комплексу.

Прицелиться к снайперской винтовке, собрать парашют, отведать солдатской каши или побороться за титул «Мисс десантура». Десантники сегодня раскрывали секреты армейского быта и вдохновляли на спортивные подвиги. Не даром, тельняшки были в топе продаж.