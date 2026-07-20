Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене

Ставка на объединение интересов через экономику, диалог и поиск новых точек роста. Именно такой подход Беларусь последовательно продвигает на международной арене. 20 июля во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый визит в Беларусь для представителей Арабского парламента. Но среди интересов не только вопросы парламентаризма. Уже сегодня, 20 июля, гости посетили Белорусскую универсальную товарную биржу.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

На сегодня у нас работают 82 компании из 9 стран. И если говорить об объеме сделок, которые заключались на Белорусской товарной бирже в 2026 году, по результатам первого полугодия можно отметить, что рост объемов по сумме сделок произошел в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года. Кроме того, что растут объемы и количество сделок, у нас произошел рост и по количеству новых компаний, которые пришли к нам на торги. А в ближайшие дни оценят возможности белорусской клинической медицины. Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью.

У Лиги арабских государств внимательное отношение к Беларуси. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поздравил нашего Президента с датой первой инаугурации и выразил глубокую признательность за последовательную поддержку Минском арабских инициатив на ключевых международных площадках, а также смелое заявление Лукашенко во время палестино-израильского конфликта. Позиция Беларуси важна для мира, а авторитет белорусского лидера как нельзя кстати подходит для решения конфликта, который происходит на территории Лиги. Это и без того усугубило борьбу за первенство в регионе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу (подробности).

Меморандуму о взаимопонимании между внешнеполитическим ведомством Беларуси и генеральным секретарем Лиги 18 лет, а сегодня поставлены подписи под таким же документом между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом. Это создает системную основу для дальнейшего сотрудничества. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это дает возможность более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь народная парламентская дипломатия, как было сказано нашими коллегами сегодня, это продолжение официальной дипломатии. Речь шла и о направлениях торгово-экономического сотрудничества, обмен опытом законодательной деятельности. Немаловажна выработка и поддержка друг друга на различных международных площадках. Позиции схожи: за мир.