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Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене

20 июля 2026 16:51
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Ставка на объединение интересов через экономику, диалог и поиск новых точек роста. Именно такой подход Беларусь последовательно продвигает на международной арене. 20 июля во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене-2

Это первый визит в Беларусь для представителей Арабского парламента. Но среди интересов не только вопросы парламентаризма. Уже сегодня, 20 июля, гости посетили Белорусскую универсальную товарную биржу.

Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене-4

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
На сегодня у нас работают 82 компании из 9 стран. И если говорить об объеме сделок, которые заключались на Белорусской товарной бирже в 2026 году, по результатам первого полугодия можно отметить, что рост объемов по сумме сделок произошел в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года. Кроме того, что растут объемы и количество сделок, у нас произошел рост и по количеству новых компаний, которые пришли к нам на торги.

А в ближайшие дни оценят возможности белорусской клинической медицины.

Председатель Арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью.

Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене-6

У Лиги арабских государств внимательное отношение к Беларуси. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поздравил нашего Президента с датой первой инаугурации и выразил глубокую признательность за последовательную поддержку Минском арабских инициатив на ключевых международных площадках, а также смелое заявление Лукашенко во время палестино-израильского конфликта. 

Позиция Беларуси важна для мира, а авторитет белорусского лидера как нельзя кстати подходит для решения конфликта, который происходит на территории Лиги. Это и без того усугубило борьбу за первенство в регионе. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу (подробности).

Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене-8

Меморандуму о взаимопонимании между внешнеполитическим ведомством Беларуси и генеральным секретарем Лиги 18 лет, а сегодня поставлены подписи под таким же документом между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом. Это создает системную основу для дальнейшего сотрудничества.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это дает возможность более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь народная парламентская дипломатия, как было сказано нашими коллегами сегодня, это продолжение официальной дипломатии. Речь шла и о направлениях торгово-экономического сотрудничества, обмен опытом законодательной деятельности. Немаловажна выработка и поддержка друг друга на различных международных площадках. Позиции схожи: за мир.

Президента поблагодарили за поддержку арабских инициатив на международной арене-10

Парламентарии готовы в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарных сферах двигаться дальше. В 2027 году будет отмечаться юбилейная дата – 20-летие сотрудничества Беларуси с этой авторитетной международной организацией. 

Кстати, появилась она даже раньше ООН, на несколько месяцев. И пока глобальная безопасность обеспечена лишь в дискуссионном поле, региональные организации занимают все более значимые позиции. Сегодня Минск наладил мост парламентской дружбы с арабским миром.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления наших отношений – Лукашенко.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко

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