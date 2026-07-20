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У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко

20 июля 2026 16:47
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Ставка на объединение интересов через экономику, диалог и поиск новых точек роста. Именно такой подход Беларусь последовательно продвигает на международной арене. 20 июля во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания сторон – расширение политического диалога, развитие экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских связей. Такой формат партнерства приобретает особое значение на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и стремительной перестройки всей системы международных отношений. 

Тем более что арабский мир – это не только один из крупнейших энергетических центров планеты, но и рынок почти в полмиллиарда человек с растущими инвестиционными возможностями и все более заметным политическим влиянием. Для Беларуси сотрудничество с этим регионом уже давно стало одним из ключевых направлений внешнеэкономической стратегии.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко-2

Вся Лига арабских государств у нас сегодня представлена.

Каминный зал Дворца Независимости предназначен для встречи с представителями иностранных государств. Председатель Арабского парламента представляет сразу 22 страны.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения. Не только на государственном, но и на личном уровне. 

У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений. Это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом, за столом переговоров, если таковые вопросы возникают.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко-6

Лига арабских государств – это страны Ближнего Востока и Северной Африки от Атлантического до Индийского океанов. Получается, почти в центре планеты. Их объединяет официальный арабский язык и деятельность по защите своих интересов. В составе делегации – представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. 

Эти страны – давние партнеры Беларуси. У нас с миром арабских государств сложились традиционно теплые отношения. Президент предлагает поднять уровень доверительного сотрудничества со всеми государствами региона.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко-8

Александр Лукашенко:
Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией, другими странами, Иорданией. По крайней мере, все вы представляете эти страны. 

Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня.

Это еще и визит закрепления отношений. С июля этого года Лигу возглавил новый человек – египетский дипломат Набиль Фахми. И на арене международного позиционирования блок арабских государств готов к активному диалогу с Минском.

У Беларуси и Лиги арабских государств есть существенная основа укрепления отношений – Лукашенко-10

Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, председатель Арабского парламента: 
Мы следим за активным развитием отношений Беларуси с арабскими странами. И надеемся, что межпарламентское сотрудничество и далее будет соответствовать этому высокому уровню и поддерживать его.

Население арабских государств составляет полмиллиарда человек. Это страны с крупными или быстро растущими экономиками, которые активно инвестируют в высокотехнологичное производство или агробизнес. В конце прошлого года у Президента состоялось активное турне по странам арабской дуги. Белорусские компетенции вполне себе конкурентоспособны с основными игроками мирового рынка. Пришло время глобальной диверсификации.

Лукашенко призвал развивать сотрудничество Беларуси с арабскими странами.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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