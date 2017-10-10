Презентация белорусской сельхозтехники пройдет в Париже 10 октября

Новости Беларуси. Елисейские поля отправилась покорять белорусская сельхозтехника. 10 октября в Париже состоится презентация достижений отечественного машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о создании масштабной экспозиции было достигнуто в посольстве Беларуси во Франции по итогам встречи посла Павла Латушко с заместителем директора департамента континентальной Европы МИД Франции Рафаэлем Лагардом. В свою очередь, французские компании приглашены принять участие в Белорусско-европейском экономическом форуме 27 октября в Люксембурге.