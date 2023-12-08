Премию Союзного государства в области науки и техники вручили в Минске. Церемония приурочена к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Документ был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наши страны реализуют совместные проекты, растут темпы промышленной кооперации, открываются новые перспективные направления сотрудничества. В сложных геополитических условиях возрастает и значение белорусско-российской интеграции в научной области. В нынешнем году премии Союзного государства удостоен коллектив ученых за разработку программы «ДНК-идентификация». Инновационная разработка дает возможность выработать новые методы определения цвета глаз, волос, возраста человека, а также выявить предрасположенность к различным заболеваниям. Она была создана на основе изучения генофондов регионов Союзного государства. В числе лауреатов три белорусских и три российских ученых.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Эта премия, которая в соответствии с решениями глав наших государств вручается сегодня лауреатам, посвящена их труду в самом передовом направлении деятельности – генетике. Значимо, что сегодня мы, услышав лауреатов, услышим о тех заделах, которые они не только к этому рубежу подвели и представляют нам, а которые обозначают на годы вперед.