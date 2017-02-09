Преемственность как стратегия развития: студенты выпускных курсов белорусских ВУЗов встретились с академиками и ведущими учеными

Новости Беларуси. Преемственность поколений как стратегия развития отечественной науки. Камерную тишину Академии наук 9 февраля нарушили голоса более четырех сотен молодых исследователей. Студенты выпускных курсов всех ВУЗов страны знакомились с работой ведущего научного центра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Артем Гуторов, магистрант Белорусско-российского университета:

Мне удалось впервые за всю свою пока еще непродолжительную карьеру программиста увидеть сервер, увидеть суперкомпьютер. Я впечатлен производительностью. Это действительно очень интересно.

Роман Гаврилюк, студент Брестского государственного технического университета:

Занимаюсь проектом, который особенно важен сейчас для нашей страны, разрабатываю предложения по увеличению эффективности труда в экономике на предприятиях. Сейчас работаю над повышением эффективности труда на крупнейшем строительном предприятии города Бреста. Последние исследования показывают, что при помощи совершенно несложных мероприятий можно повысить выручку предприятия более чем на 5%.

Белорусская наука решила принципиальную задачу – восстановила преемственность исследовательских школ. Сегодня маститым ученым есть кому передавать накопленные знания и опыт. В отрасль приходит способная, перспективная молодежь. В главном научном центре страны работает до 60% молодых исследователей.

Владимир Агабеков, академии Национальной академии наук Беларуси:

Я глубоко убежден, что пришедшие сейчас на смену нам, приходящие научные сотрудники не сегодня, не завтра, может быть, через 5-10 лет, у нас будет с развитой наукой, у нас будет процветающее государство. Государство, которое будет обеспечивать себя, которое будет обеспечивать свой народ благосостоянием. А основу этого будут играть научные достижения.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

На сегодняшний день в Национальной академии наук Беларуси мы получили достаточно устойчивую цифру по численности молодых ученых на уровне 2200-2300 молодых ученых. Ежегодно в Академию наук приходят порядка 350 молодых специалистов, которые обновляют наш научный потенциал и, конечно, мы их максимально привлекаем к выполнению научных исследований на самом высоком уровне. Стопроцентное участие молодых ученых в выполнении республиканских научных программ.

Студенты не только встречаются с ведущими исследователями страны и академиками. Молодые ученые смогут познакомиться с работой профильных исследовательских институтов, больше узнать о конкретных разработках и достижениях ученых.