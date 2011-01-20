Представители активов вузов Беларуси и БРСМ обсудили вопросы развития молодежных инициатив

Они пришли к выводу, что работу необходимо выстроить так, чтобы дойти до каждого молодого человека.

Об изменениях в молодежной политике говорил накануне на совещании Президент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Глава государства обратил внимание руководителей органов власти и общественных организаций на конкретную работу в вузах, ПТУ и школах.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

Каким образом будет выстраиваться работа с молодежью, каким образом сможет дойти до отдельного учащегося, работающей молодежи. Это все будет обсуждаться, идеи будут озвучены.

Дмитрий Воронок, секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» Могилевского государственного университета им. А. Кулешова:

Поделится опытом. Очень интересно что-то почерпнуть для себя. Я уверен, что сегодня уеду не только с горящими глазами и сердцем, но и с кучей идей.

А. Лукашенко выразил сомнение в необходимости новой программы «Молодежь Беларуси»