Предприятия Минской области в Год науки будут работать над созданием новейших разработок

Новости Беларуси. Под знаком BY. В Год науки новые разработки готов представить предприятия Минской области.

Так, завод горно-шахтного оборудования в 2017 году планирует значительно модернизировать производство.

В цехах уже устанавливают суперточное современное оборудование.

Это позволит наладить выпуск новой продукции и значительно выиграть перед конкурентами. Между прочим, разработки специалистов завода уникальные для Беларуси.

И по качеству продукция не уступает зарубежным аналогам.

О новых решениях для горной промышленности смотрите в сюжете программы «Минщина».