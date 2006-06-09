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Предотвратить ДТП помогут... муляжи

09 июня 2006 14:34
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Госавтоинспекция МВД планирует установить около 30 технических средств фото - и видеофиксации и автоматической регистрации нарушений, а также около 150 их муляжей. Подобные меры направлены на профилактику ДТП, связанных с превышением скорости. В 2005 году около 18% происшествий произошло именно по этой причине. Периодически место установки камер и муляжей будет меняться, как будут менять между собой местами видеотехнику и ее макеты, да так, чтобы об этом не знали водители. Также установка подобного оборудования позволит уменьшить роль человеческого фактора, избежать предвзятости и необоснованных требований со стороны сотрудников ГАИ.
# общество

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