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IХ Форум молодых журналистов стартовал в Минске

28 октября 2022 08:29
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Новости Беларуси. В Минске начал работу форум молодых журналистов. К участию приглашены представители как общенациональных, так и региональных СМИ, которые обсудят подходы к развитию медиапространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IХ Форум молодых журналистов стартовал в Минске-1

Спикеры обратятся к вопросам развития авторской журналистики, работы в условиях информационной войны. Поделятся полезным опытом. Перед аудиторией выступят известные журналисты, политические обозреватели, представители научной сферы, общественные деятели. На форум приглашены молодые журналисты из каждой области Беларуси. Это представители печатных, электронных СМИ, блогеры. Дискуссионная площадка позволит им поднять волнующие темы и услышать экспертное мнение.

# Журналистика # общество # Фотофакт

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