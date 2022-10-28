IХ Форум молодых журналистов стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске начал работу форум молодых журналистов. К участию приглашены представители как общенациональных, так и региональных СМИ, которые обсудят подходы к развитию медиапространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начал работу форум молодых журналистов. К участию приглашены представители как общенациональных, так и региональных СМИ, которые обсудят подходы к развитию медиапространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикеры обратятся к вопросам развития авторской журналистики, работы в условиях информационной войны. Поделятся полезным опытом. Перед аудиторией выступят известные журналисты, политические обозреватели, представители научной сферы, общественные деятели. На форум приглашены молодые журналисты из каждой области Беларуси. Это представители печатных, электронных СМИ, блогеры. Дискуссионная площадка позволит им поднять волнующие темы и услышать экспертное мнение.