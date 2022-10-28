Головченко: многие государства рассматривают наши страны исключительно в качестве источников сбыта

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы прекрасно с вами понимаем, что многие государства мира наши страны рассматривают исключительно в качестве источников сбыта своих товаров и вычерпывания тех ресурсов, которыми мы обладаем. Этому надо противопоставить абсолютно легитимную и естественную реакцию, которая заключается в том, что мы должны использовать в наших странах наше преимущество самостоятельно, не отдавая их никому и ни в чьи руки. Поэтому, я считаю, что тот опыт, который мы сейчас нарабатываем в рамках ЕАЭС, надо проводить и на площадке Содружества. Нужны предложения по расширению кооперационного сотрудничества выпуском совместных конкурентоспособных и востребованных для наших экономик продуктов.