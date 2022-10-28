Головченко: многие государства рассматривают наши страны исключительно в качестве источников сбыта

Укрепление продовольственной безопасности, новые транспортные коридоры, логистика, снятие ограничений во взаимной торговле. Вопросы развития стран Содружества обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление продовольственной безопасности, новые транспортные коридоры, логистика, снятие ограничений во взаимной торговле. Вопросы развития стран Содружества обсуждают в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица Казахстана принимает заседание Совета глав правительств. Белорусскую делегацию возглавил Роман Головченко. В условиях нарастающего экономического кризиса особое внимание – сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Сейчас важно объединить усилия и действовать сообща, считает белорусский Премьер. Роман Головченко подчеркнул важность реализации новых совместных проектов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы прекрасно с вами понимаем, что многие государства мира наши страны рассматривают исключительно в качестве источников сбыта своих товаров и вычерпывания тех ресурсов, которыми мы обладаем. Этому надо противопоставить абсолютно легитимную и естественную реакцию, которая заключается в том, что мы должны использовать в наших странах наше преимущество самостоятельно, не отдавая их никому и ни в чьи руки. Поэтому, я считаю, что тот опыт, который мы сейчас нарабатываем в рамках ЕАЭС, надо проводить и на площадке Содружества. Нужны предложения по расширению кооперационного сотрудничества выпуском совместных конкурентоспособных и востребованных для наших экономик продуктов.
На Совете Роман Головченко провел ряд встреч со своими коллегами. Состоялись переговоры с премьер-министром Таджикистана. Стороны обменялись мнениями по актуальной экономической повестке.
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