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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября

28 октября 2022 07:56
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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября в режиме видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября-1

На ней планируют обсудить результаты работы миссии организации, направленной в Армению в середине сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Помимо этого, в ходе внеочередной сессии рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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