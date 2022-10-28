Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 28 октября

На ней планируют обсудить результаты работы миссии организации, направленной в Армению в середине сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Помимо этого, в ходе внеочередной сессии рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.