«Правила были рассчитаны на телефоны без громкой связи»: можно ли разговаривать по мобильному за рулём?

Номофобия. Этот термин появился всего 7 лет назад, но уже со страшной силой завоёвывает нашу планету. Каждый второй из нас страдает номофобией – паническим страхом остаться без телефона.

Действительно, ни к чему так не привязывается человек, как к сотовому телефону. Можно уже говорить, что современные телефоны – это третье полушарие нашего мозга. А у некоторых оно – и одно-единственное. У автомобильного эксперта Александра Коноплицкого с мозгами всё в порядке. Но вот, что касается правил дорожного движения, то мужчина уверен, что в них пора навести порядок.



Александр Коноплицкий:

Алло, скоро буду, в пробке стою. Все мы знаем, что разговор по телефону во время движения запрещается, но так ли это, на самом деле?

Прежде чем Александр продолжит разбор правил, позвольте обратиться к истории. Впервые аппараты мобильной связи были установлены на машинах «скорой» помощи.

Они работали от аккумулятора автомобиля, сильно его при этом разряжая. За очень непродолжительное время сотовая телефония шагнула вперёд семимильными шагами.

Но вот наши правила, как утверждает Александр, не успели.

Александр Коноплицкий:

За время, в которое были написаны эти правила, многое изменилось. Правила были рассчитаны на обыкновенные, простые телефоны, в которых не было громкой связи. Да что громкой, сегодня почти любой телефон способен поддерживать видеосвязь. Александр уверен, что нынешние правила, в частности, пункт 10.4, некорректно прописаны.

Александр Коноплицкий:

Из смысла данного пункта правил получается, что запрещается пользоваться только теми аппаратами, которые сами по себе не имеют какого-то устройства дополнительного использования без рук, то есть, как у нас говорят – громкой связью. Соответственно, если данный вид телефонного аппарата оборудован громкой связью, то пользоваться во время движения таким аппаратом, согласно требованиям действующих ПДД, мы имеем право.

Это не значит, что после слов нашего эксперта можно игнорировать пресловутый пункт. Себе дороже! Жизнь доказала, как, впрочем, и смерть тоже, что реакция водителей во время разговора на треть медленнее, чем реакция водителя под воздействием алкоголя.

Александр Коноплицкий:

Я сейчас разговариваю по телефону и нарушаю требования правил дорожного движения. Сейчас я требования данных правил не нарушаю.

Телефон обустроен громкой связью, значит, согласно требованиям пункта 10.4, пользоваться таким аппаратом во время движения не запрещено.



Кстати, даже, если руки находятся на руле, мозг отвлечён разговором. При этом создаётся иллюзия: якобы водитель контролирует ситуацию. Это не так!

Использование телефона за рулём увеличивает риск возможной аварии в 4 раза, отправка смс – в 6 раз! Наверняка, найдутся люди, которые отмахнутся от замечаний нашего эксперта – мол, на пустом месте огород городит. Но ведь иногда от буквы закона, даже от одной, зависит наша не только свобода, но и жизнь. Тем более, что дело за малым.

Александр Коноплицкий:

Чтобы избежать таких недостатков, требуется изменить пункт правил и написать примерно следующее: «Запрещается во время движения пользоваться радио- и телефонной связью без применения дополнительных устройств, позволяющих вести разговор без помощи рук».



Например, при помощи гарнитуры типа «блютуз». Кстати, доказать факт того, что водитель разговаривал по телефону во время движения, совсем не просто.

И наши доморощенные штрафы весьма безболезненны. Всего две базовые величины на первый раз. Для примера, в Великобритании наказание составляет £60 для обычных водителей и £2500 – для водителей грузовиков, автобусов и фургонов. В Германии штраф 40 евро, в Норвегии – €160, в Испании – €200, и больше всего – 230 евро – в Нидерландах. Пусть этот сюжет станет маленьким звоночком для тех, кто, игнорируя правила дорожного движения, взял за правило звонить за рулём по поводу и без. Помните, что каждый звонок может стать, действительно, последним.



Ещё несколько цифр. Во время телефонных бесед 60% водителей перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают до 42% дорожных знаков.