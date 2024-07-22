Прямой эфир

Аграрии Минской области намолотили более 770 тыс. тонн зерна

22 июля 2024 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хлеборобы Минской области намолотили свыше 770 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Центральный регион по-прежнему входит в тройку лидеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области намолотили более 770 тыс. тонн зерна-1

В Крупском районе уборочная началась на 10 дней раньше. В закромах 7 тысяч тонн зерна. После завершения уборки озимого ячменя сельхозпредприятия переключились на жатву остальных культур: пшеницы, ярового ячменя и рапса. Урожайность – 38 центнеров с гектара.

Аграрии Минской области намолотили более 770 тыс. тонн зерна-4

Денис Кирикович, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:
Есть, конечно, небольшие проблемы, но в целом на урожае это не скажется. Во время уборки существует такой метод, как использовать стеблеподъемники на зерноуборочных комбайнах. У нас все зерноуборочные комбайны этими стеблеподъемниками обеспечены, поэтому будем максимально задействовать эту систему.

В Крупском районе изначально поставили задачу – выходить на темпы не менее 5 % в день. Пока аграрии справляются. В планах в этом сезоне получить 60 тысяч тонн зерна.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Деревня будущего! Как развивают белорусские агрогородки – разбираемся на ярком примере
22 июля 2024 17:39

Деревня будущего! Как развивают белорусские агрогородки – разбираемся на ярком примере

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад
22 июля 2024 17:38

В Минской области ликвидируют последствия урагана – задействовано более 100 аварийных бригад

В Минской области на строительство объектов соцсферы направят более 220 млн рублей
22 июля 2024 17:38

В Минской области на строительство объектов соцсферы направят более 220 млн рублей