Аграрии Минской области намолотили более 770 тыс. тонн зерна

Хлеборобы Минской области намолотили свыше 770 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Центральный регион по-прежнему входит в тройку лидеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе уборочная началась на 10 дней раньше. В закромах 7 тысяч тонн зерна. После завершения уборки озимого ячменя сельхозпредприятия переключились на жатву остальных культур: пшеницы, ярового ячменя и рапса. Урожайность – 38 центнеров с гектара.

Денис Кирикович, первый заместитель председателя Крупского райисполкома:

Есть, конечно, небольшие проблемы, но в целом на урожае это не скажется. Во время уборки существует такой метод, как использовать стеблеподъемники на зерноуборочных комбайнах. У нас все зерноуборочные комбайны этими стеблеподъемниками обеспечены, поэтому будем максимально задействовать эту систему.

В Крупском районе изначально поставили задачу – выходить на темпы не менее 5 % в день. Пока аграрии справляются. В планах в этом сезоне получить 60 тысяч тонн зерна.