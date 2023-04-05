«Пострелять по банкам». У программиста в Минске обнаружили арсенал пневматического оружия

Новости Беларуси. Ни дня без громких задержаний. В рамках мероприятий по предотвращению деструктивной деятельности в поле зрения правоохранителей попала 30-летняя минчанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ни дня без громких задержаний. В рамках мероприятий по предотвращению деструктивной деятельности в поле зрения правоохранителей попала 30-летняя минчанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание привлек нестандартный дизайн ее жилища. Дальше – больше. Помимо того, что в телефоне женщины были обнаружены подписки на экстремистские материалы, в квартире нашелся и внушительный арсенал пневматического оружия.
Сергей Дольников, начальник отдела УУР ГУВД Минска:
В службу милиции 102 обратился минчанин. Мужчина, проходя мимо многоэтажки на улице Гинтовта, увидел в окне квартиры на шестом этаже БЧБ-полотно и посчитал это недопустимым. Сотрудники милиции, прибыв по сообщению, установили, что в квартире проживает 30-летняя минчанка. В жилище обнаружено пневматическое оружие: автомат и четыре пистолета. Женщина работает программистом в частной фирме, подписана на деструктивные Telegram-каналы. В настоящее время проводится проверка в соответствии с действующим законодательством. Оружие изъято и будет направлено на экспертизу.
Мне 30 лет. Полотно висело на стене, потому что я хотела повесить для интерьера, чтобы самой его видеть. Я не участвовала в политических акциях, слежу за новостями. Но я не за прямое участие, потому что это слишком сложно и слишком напряжно.
– А зачем так много амуниции?
– Потому что она прикольная, интересно выглядит, стреляет. Они нужны для развлекательной стрельбы и как коллекция.
– Что заключается в развлекательной стрельбе?
– Выехать на природу, пострелять по банкам.
В МВД напоминают, что сотрудниками милиции не прекращается оперативная работа по выявлению лиц, распространяющих информацию экстремистской направленности, а также участвующих в деструктивных инициативах.