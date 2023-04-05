«Пострелять по банкам». У программиста в Минске обнаружили арсенал пневматического оружия

Новости Беларуси. Ни дня без громких задержаний. В рамках мероприятий по предотвращению деструктивной деятельности в поле зрения правоохранителей попала 30-летняя минчанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание привлек нестандартный дизайн ее жилища. Дальше – больше. Помимо того, что в телефоне женщины были обнаружены подписки на экстремистские материалы, в квартире нашелся и внушительный арсенал пневматического оружия.

Сергей Дольников, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

В службу милиции 102 обратился минчанин. Мужчина, проходя мимо многоэтажки на улице Гинтовта, увидел в окне квартиры на шестом этаже БЧБ-полотно и посчитал это недопустимым. Сотрудники милиции, прибыв по сообщению, установили, что в квартире проживает 30-летняя минчанка. В жилище обнаружено пневматическое оружие: автомат и четыре пистолета. Женщина работает программистом в частной фирме, подписана на деструктивные Telegram-каналы. В настоящее время проводится проверка в соответствии с действующим законодательством. Оружие изъято и будет направлено на экспертизу.

Мне 30 лет. Полотно висело на стене, потому что я хотела повесить для интерьера, чтобы самой его видеть. Я не участвовала в политических акциях, слежу за новостями. Но я не за прямое участие, потому что это слишком сложно и слишком напряжно.

– А зачем так много амуниции?

– Потому что она прикольная, интересно выглядит, стреляет. Они нужны для развлекательной стрельбы и как коллекция.

– Что заключается в развлекательной стрельбе?

– Выехать на природу, пострелять по банкам.