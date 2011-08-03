Пострадавшим от взрыва в минском метро оплатят 100% заработка за весь период больничного

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя указ Президента № 335, подписанный накануне.

Пострадавшие также получат бесплатную реабилитацию. Это относится и к перевязочным материалам и лекарственным средствам. Льготы по санаторно-курортному лечению предоставят тем, кто получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. Причем, в этом или следующем году они смогут бесплатно оздоровиться. Проезд также оплатит государство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Есть еще одна немаловажная мера.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Суммы материальной помощи, которые получили семьи или близкие родственники погибших, а также пострадавшие в качестве материальной помощи, а также те суммы, которые поступили за счет благотворительных средств, будут освобождаться от подоходного налога.

Упрощен порядок предоставления спонсорской помощи. Не нужно заключать договор между юридическим лицом и пострадавшим или семьей погибшего и указывать цели.