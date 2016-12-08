Последствия гололеда: 8 декабря в 5 раз выросло число обращений в больницу

Новости Беларуси. Число обращений в больницу скорой помощи с гололедными травмами сегодня выросло в 5 раз по сравнению с другими днями. Обращения продолжают поступать и сейчас.

Что касается наиболее характерных травм, то чаще всего диагностируют переломы костей предплечья и голени.

В большинстве случаев после оказания медпомощи людей отпускают домой, далее им предстоит амбулаторное лечение. В стационар же пока госпитализированы два человека.

К слову, большинство пострадавших от ледяной корки – старше 50 лет.

Этой категории минчан стоит быть особенно внимательными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.