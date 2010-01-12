Прямой эфир

После сюжета СТВ в поселке под Брестом наконец-то открыли детский сад

12 января 2010 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обещанного полтора года ждут. Именно столько в поселке Мухавец под Брестом мечтали об открытии единственного детского сада.

С тех пор многие дети уже успели подрасти, а их родители были вынуждены уволиться с работы. Об этой непростой ситуации мы рассказывали месяц назад. И вот сегодня долгожданное новоселье состоялось.  Анастасия Корниенко расскажет подробности.

Сегодня  в поселке Мухавец - необычный праздник. После    капремонта открыт единственный детский сад. Этого события здесь ждали нетерпением. Маленькая Ульяна для такого  случая приберегла даже свою новую куртку.  

Детсад в поселке закрыли по настоянию санстанции:  полувековое  задание  не соответствовало  необходимым  требованиям.  Местные чиновники уверяли - корпус   обновят  быстро. Но на деле обещанного пришлось ждать полтора года.  

Галина Анисько , жительница Мухавца:
Вечно был один ответ – отсутствие финансирования, но, слава богу, оно появилось

Людмила Петкова, жительница Мухавца:
Сдвига не было никакого, бились лбом об стенку, а сейчас.. спасибо, конечно вам большое.

Месяц  назад наша съемочная группа побывала в Мухавце. Тогда мы подготовили репортаж о непростой ситуации в  поселке. Родители возмущались  – многим из них, чтобы присматривать за ребенком, пришлось даже  уволиться с работы. Сейчас мамы довольны, Надеются, что   обновленный сад детям понравится. 

Екатерина Климович, жительница Мухавца: 
Наконец-то сможем пойти на работу, ребенка отдать в садик. Очень счастливы, что наконец-то открывают наш садик.

От старого  здания здесь остались только стены. Новые окна, современная мебель, новые игрушки....

Владимир Мацука, председатель Брестского райисполкома:
Сюда вложили 770 миллионов.  

Теперь в саду дети могут наиграться вдоволь.  Дошкольное учреждение -  только один из первых объектов агрогородка. Статус которого поселок Мухавец должен подтвердить в ближайшем будущем.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ»,  Брестский район.

Пишите о ваших проблемах к нам на форум.

# общество # Детские сады в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
12 января 2010 19:06

Фото. Украинские пенсионеры оккупировали здание Правительства с требованием увеличить пенсии

12 января 2010 19:05

Лидия Ермошина: Население, которое относится к выборам индифферентно, потом пусть не имеет никаких претензий

12 января 2010 16:27

26 многодетных женщин Беларуси награждены Орденом Матери