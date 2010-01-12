После сюжета СТВ в поселке под Брестом наконец-то открыли детский сад

Обещанного полтора года ждут. Именно столько в поселке Мухавец под Брестом мечтали об открытии единственного детского сада.

С тех пор многие дети уже успели подрасти, а их родители были вынуждены уволиться с работы. Об этой непростой ситуации мы рассказывали месяц назад. И вот сегодня долгожданное новоселье состоялось. Анастасия Корниенко расскажет подробности.

Сегодня в поселке Мухавец - необычный праздник. После капремонта открыт единственный детский сад. Этого события здесь ждали нетерпением. Маленькая Ульяна для такого случая приберегла даже свою новую куртку.

Детсад в поселке закрыли по настоянию санстанции: полувековое задание не соответствовало необходимым требованиям. Местные чиновники уверяли - корпус обновят быстро. Но на деле обещанного пришлось ждать полтора года.

Галина Анисько , жительница Мухавца:

Вечно был один ответ – отсутствие финансирования, но, слава богу, оно появилось

Людмила Петкова, жительница Мухавца:

Сдвига не было никакого, бились лбом об стенку, а сейчас.. спасибо, конечно вам большое.

Месяц назад наша съемочная группа побывала в Мухавце. Тогда мы подготовили репортаж о непростой ситуации в поселке. Родители возмущались – многим из них, чтобы присматривать за ребенком, пришлось даже уволиться с работы. Сейчас мамы довольны, Надеются, что обновленный сад детям понравится.

Екатерина Климович, жительница Мухавца:

Наконец-то сможем пойти на работу, ребенка отдать в садик. Очень счастливы, что наконец-то открывают наш садик.

От старого здания здесь остались только стены. Новые окна, современная мебель, новые игрушки....

Владимир Мацука, председатель Брестского райисполкома:

Сюда вложили 770 миллионов.

Теперь в саду дети могут наиграться вдоволь. Дошкольное учреждение - только один из первых объектов агрогородка. Статус которого поселок Мухавец должен подтвердить в ближайшем будущем.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Брестский район.

Пишите о ваших проблемах к нам на форум.