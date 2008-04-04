Посевная компания в Гродненском районе привлекла внимание экологов

В погоне за урожайностью местные аграрии нарушают природоохранное законодательство.

Некоторые хозяйства, расположенные вдоль берегов небольших рек, распахивают свои поля до кромки воды. Десятки килограммов удобрений и ядохимикатов попадают в реки.

По законодательству водоохранная территория должна быть не менее 30 метров. Речке Свислочь в этом плане не повезло, хозяйства распахивают прилегающую территорию настолько близко, что пройти по берегу, не повредив посевы, практически невозможно. Для этого нужно быть виртуозом - канатоходцем. Одно неверное движение и вы рискуете оказаться в воде.

Местные агрономы утверждают, что ни один клочок земли не должен пустовать. Высокий урожай, который можно получить на неучтенных землях - на первом месте. О вреде, наносимом экосистеме Свислочи, предпочитают не говорить. Умалчивают и о тоннах удобрений и ядохимикатов, которые, при распылении, попадают в реку.

Сотрудники инспекции ежегодно выдают десятки предписаний о соблюдении санитарных зон на берегах Свислочи. Руководителям хозяйств, которые игнорируют замечания инспекторов, грозит административная ответственность.

Пока ни предписания, ни штрафы должного воздействия на трудолюбивых аграриев не могут сдвинуть дело с мертвой точки. Очевидно, только полное исчезновение экосистемы Свислочи, заставит их остановиться.

