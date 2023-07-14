Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно

Новости Беларуси. Очередной факт коррупции вскрыли правоохранители в Гродненской области. За взятку задержали главного технолога одного из крупных предприятий областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По серым схемам он работал около девяти месяцев. Все это время решал вопросы по закупкам в пользу взяткодателей, за что получал немалые финансовые вознаграждения. 37-летний мужчина попался с поличным.

– С кем вы только что встречались?

– Вадим.

– Кто он такой?

– Работает в фирме.

– Поставляет что-то на агрокомбинат?

– Да, на агрокомбинат.

– Что он вам передал при встрече?

– Деньги.

Юрий Грушевский, заместитель начальника УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками управления УБЭП УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РОВД Гродно установлена причастность к получению взяток главного технолога филиала одного из градообразующих предприятий Гродненщины. Мужчина за вознаграждение решал вопросы по организации закупок товарно-материальных ценностей. Всего с ноября прошлого года в различных местах областного центра и Гродненского района он получил в качестве взяток более 18 тысяч белорусских рублей.