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Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно

14 июля 2023 16:49
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Новости Беларуси. Очередной факт коррупции вскрыли правоохранители в Гродненской области. За взятку задержали главного технолога одного из крупных предприятий областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно-1

По серым схемам он работал около девяти месяцев. Все это время решал вопросы по закупкам в пользу взяткодателей, за что получал немалые финансовые вознаграждения. 37-летний мужчина попался с поличным.

Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно-4

– С кем вы только что встречались?
– Вадим.
– Кто он такой?
– Работает в фирме.
– Поставляет что-то на агрокомбинат?
– Да, на агрокомбинат.
– Что он вам передал при встрече?
– Деньги.

Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно-7

Юрий Грушевский, заместитель начальника УБЭП УВД Гродненского облисполкома:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками управления УБЭП УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РОВД Гродно установлена причастность к получению взяток главного технолога филиала одного из градообразующих предприятий Гродненщины. Мужчина за вознаграждение решал вопросы по организации закупок товарно-материальных ценностей. Всего с ноября прошлого года в различных местах областного центра и Гродненского района он получил в качестве взяток более 18 тысяч белорусских рублей.

Получил взятками более 18 тыс. рублей. За коррупцию задержали главного технолога предприятия Гродно-10

В отношении фигуранта следователи возбудили уголовное дело. Проверяют его причастность и к другим подобным эпизодам.

# Коррупция # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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