Погода стала еще одним участником 10-дневной драмы под Пензой

Раньше обещанного "конца света", в подземелье отшельников может наступить потоп.

Спасателей сейчас больше всего волнует вероятность затопления убежища сектантов от тающего снега. Пока же российские МЧС по просьбе верующих, регулярно прочищают воздухоотводы землянки.

Человек, взявший на себя смелость не просто возвестить о грядущем апокалипсисе, но и назвать его точную дату, - допустил просчет. Петр Кузнецов, прежде в миру инженер-строитель, возвел землянку по всем правилам строительства таких "фортификационных" объектов. Но не принял во внимание один простой факт: зимой в его родном краю всегда выпадает много снега.

Сектанты, говорят, что в надежности своего укрытия уверены - пещера проложена в твердой известковой породе. Не сомневаются затворники и в том, что детский организм способен без вреда переносить низкие температуры. Призвать к голосу разума взрослых по-прежнему не удается.

Кстати, среди заточенцев нет ни одного местного жителя. Землякам Петра Кузнецова его идеи вообще оказались чужды.

У безымянного оврага на краю села Никольское в Пензенской области уже вторую неделю дежурят милиционеры. Теперь оцепление усилено. Все ждут... Не конца света, а окончания этой уже порядком затянувшейся истории.

