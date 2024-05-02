Почти половину кукурузы на зерно посеяли в Беларуси

Мобилизоваться и сработать четко. Закладывая будущий урожай, аграрии укрепляют всю экономику страны. Яровые культуры заняли уже примерно половину запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти вровень идут Гродненская и Брестская области. За ними – Минская, Могилевская, Гомельская и Витебская. В целом по стране в почву отправлено около 50 % семян кукурузы на зерно.

Повысить темпы весенней кампании потребовал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичский район. Чтобы вовремя заложить основу нового урожая, работать нужно усиленно. Завершить посевную Президент поручил к 9 мая. Соблюдение технологий, дисциплина, качество обработки земли, точность посевных агрегатов – слагаемых успеха немало, а полные закрома осенью станут гарантией стабильной работы животноводства, особенно молочной отрасли.

Для проведения весенних полевых работ задействуют около 80 тысяч единиц техники и оборудования. В Беларуси налажена четкая система планирования сельхозпроизводства. Продовольственную безопасность обеспечивают зерно и овощи. Их урожай зависит и от качества земельных ресурсов. Не последнюю роль здесь играет мелиорация. Проводить ее нужно грамотно, на это ориентирует Президент.