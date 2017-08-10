Почему водитель велосипеда, который совершает остановку на тротуаре, нарушает ПДД?

Наша жизнь часто походит на гоночный велосипед с 20 скоростями: есть скорости, но как ими пользоваться, мы не знаем. Примерно то же самое можно сказать о наших законах. Их много, они написаны для нас, но мы не знаем, что к чему. Жизнь, возможно, и впрямь начинается после 40, но, по-настоящему, интересной становится только после 150.

Километров в час. Так считают владельцы мотоциклов. Минчанин Александр пристрастился к двухколёсному другу совсем недавно, но уже вкусил проблем.



Александр:

На мотоцикле езжу уже несколько лет. Недавно я припарковался возле дома своего друга. Вернувшись, обнаружил, что мой мотоцикл лежит боком на асфальте. Его толкнули намеренно. В результате на нём образовалась большая царапина, а на сидении лежал лист бумаги.

На нём – сообщение с угрозой, в котором говорилось, чтобы я больше не парковал свой мотоцикл во дворе.

Кому перешёл или переехал дорогу наш герой – останется загадкой. Может, кто случайно толкнул, а, может, намеренно. В любом случае, Александр листок с угрозой сохранил на память. Мало ли, пригодится для возможных следственных действий при повторном конфликте с неизвестным соседом. И, если мотоцикл, как ни крути, громоздкое средство передвижения, то кому и чем помешал велосипед нашего следующего героя?

Никита:

Я живу в многоквартирном доме на первом этаже, и паркую велосипед на лестничной клетке. В последнее время у меня начали пробивать колёса. Уже 8 раз за 1,5 месяца этого лета.

В настоящее время конфликты между велосипедистами, пешеходами и водителями носят вялотекущий характер, но, судя по тенденциям, в ближайшее время он станет острым. И не только потому, что не всегда удается поделить дорогу. В правилах не каждый может разобраться. Но мы попробуем. Вот задача: кем является человек, который катит мотоцикл по тротуару? Водителем мотоцикла? Пешеходом? Александр Коноплицкий, независимый эксперт:

В соответствии с требованиями правил дорожного движения, и велосипед, и мотоцикл являются транспортными средствами. Мотоцикл, являясь транспортным средством, движется по дороге, им управляет водитель. После того, как водитель совершает преднамеренную остановку транспортного средства и начинает катить мотоцикл, он является пешеходом. В соответствии с требованиями правил дорожного движения, пешеход обязан двигаться по тротуару, при его наличии.

Вряд ли сотрудник ГАИ спокойно будет взирать на картину, когда пешеход катит по тротуару мотоцикл.

Но что делать, если он, к примеру, сломался? По проезжей части катить нельзя! И вот любопытно следующее: чем отличается пешеход, катящий мотоцикл, от пешехода, катящего велосипед? По правилам, они оба – пешеходы, но вот отношение со стороны инспекторов к ним будет разное. Что позволено велосипедисту, не позволено мотоциклисту.

Почему не штрафуют велосипедиста, который вдруг прекратил движение и остановился на тротуаре?

Александр Коноплицкий, независимый эксперт:

Управляя велосипедом, водитель транспортного средства – велосипеда – совершает остановку. И вот здесь есть нарушение требований правил дорожного движения. Преднамеренное прекращение движения транспортного средства – есть остановка. В соответствии с требованиями правил дорожного движения, остановка и стоянка на тротуаре запрещается. Поэтому, как ни странно, требования правил дорожного движения нарушает водитель велосипеда, который совершает остановку на тротуаре, поскольку он её совершает в качестве водителя.

И ещё один нюанс, можно сказать анекдотичный. Знаете ли Вы, что если нетрезвым сядете за руль велосипеда, то Вас на законных основаниях могут лишить водительского удостоверения на три года? Ведь, как ни крути педали, велосипед – это транспортное средство, а управляющий им – водитель и участник дорожного движения.